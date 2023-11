La ilusión de Cavani con la Copa Libertadores y qué daría a cambio por ganarla: "Es el partido de mi vida"

Quedan solo horas para que comience la final de la Copa Libertadores entre Boca y Fluminense en el Maracaná y la expectativa es absoluta. Este viernes, antes del reconocimiento del terreno de juego por parte de los jugadores del Xeneize, Jorge Almirón y Edinson Cavani dieron su conferencia de prensa y el delantero uruguayo dejó frases que ilusionan a todos los hinchas y contó sus sentimientos con este encuentro.

La experiencia de Cavani es un extra que tiene y que puede ser diferencial en este encuentro. Sin embargo, este momento es más que especial y el Matador deja todo atrás pensando en esta final.

"Es el partido de mi vida"

"Es el partido de mi vida, por todo lo que implica, por dónde lo vamos a jugar, por el momento de mi carrera. Son muchos condimentos que ayudan para que pueda decir que es el partido más importante. De esa manera lo jugaremos mañana", dijo.

Al mismo tiempo, el uruguayo le dedicó unas palabras a los hinchas de Boca, a sus sacrificios que hicieron y lo que les transmiten para este encuentro. "Yo creo que lo que está pasando, que vemos y las noticias que llegan a la concentración de toda esa gente que ha hecho un sacrificio grandísimo por venir hasta acá habla por sí solo. Nos motiva. Se han jugado mucho por venir a estar en este momento tan especial". Y agregó: "El Mundo Boca lo que demuestra te lo transmite en el día a día y le daremos la importancia que lleva en esta últimas horas".

Además, se animó a aventurar sus sensaciones para luego del encuentro: "Después del partido me lo imagino feliz, como todos. Después es futbol, es la vida y veremos lo que pase dentro de la cancha. Dios quiera que podamos estar felices todos juntos".

Con respecto al desarrollo del juego reveló cómo lo van a jugar: "Va a ser un momento hermoso y hay que dejar todo en la cancha. Se va a definir en detalles. Lo vivo muy intenso y creo que mantener la concentración nos podría hacer vivir un momento histórico".

Que cambiaría por ganar la séptima con Boca

"Hay un camino muy largo para llegar acá. Si no se hubiera recorrido quizás no llegaba a estar acá donde me toca hoy. Cambiaría mucho. Menos la Copa América con Uruguay, creo que te dejo todo lo que tengo por lograr la Copa con Boca y esperemos que Dios quiera que se pueda dar mañana".

Los incidentes entre hinchas de Boca y la Policía en Copacabana

"Uno siente un poco de tristeza por lo que pasa en tiempos de hoy. Es un momento para disfrutarlo y la gente la pueda vivir, y que pase esto que está pasando es triste. Esperemos que no pase más, se ha hablado de jugar a puertas cerradas y no sé qué y lo lleva a un lugar que no es. Es un evento precioso como es la final de la Copa Libertadores y que se viva una fiesta mañana".

El Mundo Boca se metió en la familia de Cavani

"Este es nuestro trabajo, vivimos para esto, para el futbol. Nuestro núcleo transmite todo este ánimo. Todos sabemos que el Mundo Boca es fantástico, te atrapa. Cuando estás afuera uno se lo imagina, pero estando acá te nace, te brota, por eso ellos (los hijos) cantan, lo disfrutan, lo viven así".

"Me ha tocado vivir muchas emociones y parece que hace mucho tiempo que uno está acá. Y cuando te preguntás por qué, es que así es el Mundo Boca. Cuando toda la gente te da esa respuesta lo asimilás. Todo lo que se vive en mi casa es porque uno lo siente y esta camiseta y este club te lo hace vivir así".