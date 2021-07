La increíble historia del arquero de Ecuador: el primer gol se lo hizo Messi... ¡a los cinco años!

“El primer gol que me hicieron en mi vida me lo hizo Messi. Fuimos vecinos en Rosario y tenemos la misma edad, por lo que nos enfrentamos muchas veces”, contó hace tiempo atrás Hernán Galíndez, arquero argentino nacionalizado ecuatoriano. La declaración toma relevancia por estos días, a poco de reeditar su duelo con La Pulga, sólo que ahora como profesionales y en una instancia decisiva, la de cuartos de final de la Copa América.

Galíndez nació en Rosario el 30 de marzo de 1987, apenas dos meses y 20 días antes de que lo hiciera Lionel Messi. Eran vecinos de la misma categoría y por eso es que de muy pequeños coincidieron en un campo de juego como rivales.

Aquella anécdota del primer gol que sufrió y que le convirtió nada menos que La Pulga fue compartida por Galíndez en una entrevista con el programa Tarjeta Dorada, donde luego añadió: “En aquel campeonato me tocó ir al arco por primera vez porque yo jugaba como mediocampista”, aunque presumió más tarde de la definición del campeonato: “Al campeón le daban diez bicicletas, en vez de trofeos. En Rosario se juegan siete contra siete, en pasto. Yo atajaba para Estrella Juniors. Me tocó la final y les pudimos ganar. Tengo un DVD que corrobora que enfrenté al monstruo”.

Hernán Galíndez debutó como futbolista en Rosario Central durante el Torneo Apertura de 2008, pero su paso por el Canalla no es bien recordado por sus hinchas luego del descenso que sufrió con el equipo en la recordada definición con All Boys, en 2010. “Hasta el día de hoy me escriben hinchas de Central insultándome”, dijo en declaraciones a Zapping Sport de Radio 2 de Rosario.

“Tengo que disfrutar el momento. Por como empezó mi carrera, verme donde estoy ahora puede resultar medio ilógico para los que me miran desde Rosario”, agregó y destacó su presente en comparación con un pasado que prefiere no recordar. “En Ecuador encontré mi lugar. De Rosario me tuve que ir muy dolido, muy mal y muy triste. Me había quedado sin espacio. Después de haber pasado por lo que pasé, estoy preparado para cualquier cosa. Llegar hasta acá no fue fácil, tuve que luchar muchísimo. El lugar en el que estoy es un privilegio enorme. Poder representar a Ecuador es una de las cosas más lindas que me pasaron en la vida”.

“Lionel Messi es un ejemplo. Muchas veces escucho que dicen que no hizo esfuerzos, que ganó todo en Barcelona, que es millonario. Pero Messi tuvo que dejar a los 12 años toda su vida, sus amigos, su colegio para saber si podía ser jugador de fútbol. Ese el esfuerzo que tuvo que hacer”, destacó el arquero.

Aquella vieja y triste etapa con el Canalla le dejó un recuerdo sobre el que elige no profundizar y que hasta lo hizo pensar en no jugar más. “Cuando debuté en Central me tocó descender a los seis meses. Rosario es una ciudad que vive mucho el fútbol y la pasé mal. Sufrí amenazas y hasta pensé en dejar el fútbol. Ecuador me dio la chance de volver a jugar al fútbol. Fue un renacer para mí llegar a Universidad Católica en 2012”, señaló.

Por último, abrazó a la nación que le hizo un lugar en su tierra en la selección de fútbol. “Cumplí el sueño más grande al jugar para Ecuador. A este país lo amo y me dio cosas que Argentina no me dio”.