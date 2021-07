La Selección Argentina arribó a Río con la valija cargada de ilusiones

La Selección no dejó lugar a dudas y tiene su cronograma confirmado, ya que esta tarde parte del plantel realizó el último entrenamiento en la ciudad de Brasilia. Luego, la delegación de la Albiceleste viajó a Río de Janeiro: será la última parada y Lionel Messi intentará "dar el golpe".

Los jugadores que participaron de la práctica fueron Emiliano Dibu Martínez, la figura ante Colombia, y los que ayer no sumaron minutos o tuvieron poca participación menos Gonzalo Montiel, es decir, Leandro Paredes, Franco Armani, Agustín Marchesín, Julián Álvarez, Nicolás Domínguez, Lisandro Martínez, Alejandro Papu Gómez (no ingresó en los últimos dos partidos a pesar de tener buenos rendimientos ante Paraguay y Bolivia), Cristian Romero, en duda por una distensión en la rodilla, Marcos Acuña y Sergio Agüero (ayer estuvo a punto de entrar para los penales, pero no pudo porque la pelota no salió antes del pitazo final).

El entrenamiento de la Selección Argentina (el jueves y viernes serán los últimos en la Copa América) tuvo movimientos exhaustivos para que los futbolistas implicados sumen una carga interesante antes del viaje. El resto de los protagonistas, en tanto, se quedó descansando en el hotel, sobre todo Messi, quien arrastra algo de fatiga por jugar todos los partidos de la Copa América y un duro golpe en el tobillo que, por suerte, no revistió complicaciones de gravedad.