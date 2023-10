La Uruguay de Marcelo Bielsa rescató un agónico empate frente a Colombia

A pesar del calor y la humedad de Barranquilla, Uruguay y Colombia abrieron la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con un ritmo frenético. El cambio de último momento que tuvo que hacer Marcelo Bielsa con la salida de Sergio Rochet por Santiago Mele en el arco de la Celeste llenó de dudas a la última línea del Río de la Plata; pero el que cometió el primer error fue Camilo Vargas, quien después de una apresurada salida le cometió una infracción a Darwin Núñez que pudo complicar el inicio del compromiso para los cafeteros.

La respuesta local llegó sobre el primer cuarto de hora. Y también mediante una falla ajena. Es que una mala salida de Manuel Ugarte le permitió a Rafael Santos Borré descargar para Jhon Arias, quien con un violento disparo le sacó chispas al poste. La fortuna estuvo a favor del elenco liderado por el Loco. Y unos instantes después Brian Rodríguez no logró capitalizar un mano a mano frente a Vargas, al terminar la jugada con la búsqueda de un caño que no prosperó. Los protagonistas continuaban amenazándose con la apertura del marcador.

Recién a los 35 minutos de la etapa inicial el mejor jugador de la tarde tuvo su premio. Luego de un gran desborde de Rafael Santos Borré, James Rodríguez dominó en la puerta del área y fusiló a Mele con una ejecución rasante que hizo delirar a todo el público que colmó el Metropolitano Roberto Meléndez. Por el ex Banfield y Real Madrid, el pueblo colombiano estaba feliz

Sin embargo, en el descanso Marcelo Bielsa envió a la cancha a Mathías Olivera por Facundo Pellistri y en la primera escena del complemento el volante ganó en el área rival para sellar el 1 a 1 ante la estática reacción de Vargas. Una conquista que volvió a poner el duelo en tablas, aunque la alegría oriental duró poco. Una recuperación en ofensiva de Luis Díaz marcó el inicio de la segunda conquista colombiana. El desborde del ex goleador de River Plate, una intervención de James Rodríguez que todo el pueblo uruguayo reclamó por una presunta mano y un remate de Mateus Uribe completaron la gesta para el dueño de casa. A pesar del suspenso por el chequeo del VAR, las tribunas volvieron a explotar con un nuevo grito de gol.

Un contragolpe desperdiciado por Luis Díaz y un grito ahogado por el poste a James Rodríguez fueron otros argumentos que marcaron la superioridad cafetera; pero la ausencia de efectividad mantenía el espectáculo abierto. Y los destellos de Nicolás De La Cruz en la creación ofensiva de la Celeste se presentaba como un recurso fundamental para el funcionamiento uruguayo.

Como los de Néstor Lorenzo no lo liquidó y apostó por la especulación en el cierre de la jornada, una infracción inobjetable de Camilo Vargas sobre Cristian Olivera dentro del área obligó al chileno Piero Maza a sancionar la pena máxima y expulsar al arquero. Como el local no había agotado las variantes, el DT argentino envió a la cancha a Álvaro Montero por Jhon Arias para que se convierta en héroe, pero Darwin Núñez no perdonó. Desde los doce pasos, la figura del Liverpool de Inglaterra la colgó del ángulo para sellar el 2 a 2. Y no conforme con la igualdad, los de Bielsa apresuraron la reanudación del pleito para ir en busca de la victoria.

Una notable acción individual de Nicolás De La Cruz, que involucró gambetas en espacios reducidos y una definición cruzada, estuvo cerca de confirmar la hazaña charrúa, pero su disparo se fue ancho por centímetros. A pesar de mantener su invicto, la repartición de puntos dejó un sabor amargo en Colombia, mientras que Uruguay tuvo una muestra de carácter y el empate le representará una inyección anímica para intentar volver a la victoria en su próximo compromiso frente a Brasil en Montevideo.