Las semifinales de la Eurocopa en Wembley: el duelo de potencias y el local vs. la revelación El martes juegan España vs. Italia, que lleva un invicto de 32 partidos; un día después, Dinamarca, la sorpresa, se mide en la catedral del fútbol inglés con Inglaterra, a la que no le convirtieron un solo gol en lo que va del torneo.