Lionel Messi fue contundente sobre su paso por PSG: "No era feliz"

Bombazo total. En unas horas, el rumor pasó a ser una realidad. Lionel Messi jugará la próxima temporada en Inter Miami. Será un destino totalmente nuevo para La Pulga, quien confirmó la noticia en diálogo con Mundo Deportivo.

Entre muchas frases, el campeón del mundo recordó de una forma triste lo que fue su paso por Paris Saint Germain: “Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familia, me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole”.

Y explicó: “En Barcelona los iba a buscar, aquí lo hice mucho menos, compartía menos actividades con ellos. La decisión pasa por ahí también, para reencontrarme, entre comillas, con mi familia, con mis hijos, y disfrutar del día a día. Tuve la suerte de conseguir todo en el fútbol y ahora va un poco más allá de lo deportivo, que también me interesa y mucho, pero mucho más lo familiar”.

Sobre los motivos por los que no volvió al elenco Culé, Messi disparó: “Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero, por otro lado, después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro, por así decirlo de alguna manera”.