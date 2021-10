Llegó la hora del debut en la temporada de la NBA para Gabriel Deck, Leandro Bolmaro y Facundo Campazzo

La NBA75 tuvo el martes 19 de octubre su fiesta inaugural para la temporada 2021/22 con el triunfo de los vigentes campeones, Milwaukee Bucks ante los temerosos Brooklyn Nets por 127 a 104. El otro partido importante se dio en Los Ángeles con victoria de Golden 121 a 114 ante los Lakers de Lebrón, Russell Westbrook y Anthony Davis. Sin embargo, en la Argentina los ojos están puestos en Gabriel Deck, Leandro Bolmaro y Facundo Campazzo.

Estamos pendientes de lo que puede suceder en el día de hoy con estos tres basquetbolistas nacionales y con nuestro entrenador, ya con bastante experiencia, Pablo Prigioni, asistente en Minnesota y hombre clave en el rodaje de Leandro Bolmaro. Prigioni, presente en el mundillo de la NBA hace un tiempo, es un coach notable, le tocó ser entrenador principal en la Summer League 2019, llevó al equipo a la final y cayó 95 a 92 ante Memphis. Un segundo puesto increíble para la franquicia. El cordobés de Río Tercero está haciendo una carrera magnífica y no tardará en ser el entrenador principal de algún equipo de la NBA.

Pero, analicemos juntos a los tres argentinos que jugarán el miércoles por la noche.

Gabriel Deck, el chango que no le teme a nada

Sumará la experiencia de los 10 partidos de la temporada anterior. Con un equipo en pleno recambio, el santiagueño supo adaptarse y bancar la parada, algo muy difícil para cualquier jugador. En el mes de octubre, Deck demostró en la pretemporada que puede ser un jugador clave en Oklahoma. En la derrota ante Denver 113 a 107 del 14 de octubre, el alero argentino jugó casi 24 minutos, convirtió 9 puntos y tomó 11 rebotes.

Está preparado, sabe cuál es su rol, no se frustra ante una mala decisión. No le teme a nada, está en su ADN. Recordemos el partido ante Pelicans en la temporada anterior, le jugó de igual a igual nada menos que a Zion Williamson. Deberá mejorar su lanzamiento, es algo escencial para su juego.

Los números del alero argentino: 10 encuentros, en todos salió desde el banco de suplentes y promedió 8.4 puntos, 4.0 rebotes y 2.4 asistencias en los 21 minutos que estuvo en cancha en cada partido.

Leandro Bolmaro, el debut, la ansiedad y la visita de su papá Osvaldo

El base/escolta es un jugador muy atlético, en lo poco que jugó en pretemporada no desentonó y eso le gustó al coach Chris Finch. El jugador de Las Varillas no tuvo demasiados minutos, pero supo aprovechar ese tiempo corto. Él sabe que es un año para ajustar detalles, falencias, adaptarse bien a una liga fuerte y exigente. Por eso no esperamos muchos minutos, salvo excepciones. Hoy los jugadores claves de los Timberwolves son Towns, Russell y Edwards. Ellos son los dominantes en la franquicia y entusiasman. Bolmaro es el jugador proyecto, tiene 21 años, y un talento descomunal, por eso imaginamos que se va a adaptar bien e irá de menor a mayor. Es clave Prigioni en el camino que debe transitar Bolmaro. El cordobés tuvo unos minutos con la prensa y pudo comentar como maneja estos tiempos, su rol y consejos de grandes estrellas de su país.

“Trato de ayudar al equipo, traerle energía e intensidad. La relación con Karl-Anthony Towns y con todos es muy buena. Son personas increíbles. Soy un afortunado de haber llegado hasta acá. Me di cuenta de varios temas. Con trabajo se pueden hacer grandes cosas. Mi experiencia me ayudó mucho en cuanto al esfuerzo que debo buscar. Cuando lo hice en Barcelona lo conseguí, ahora igual. Mi función es ver lo que puedo hacer. Hablé con Manu (Ginobili), Pepe (Sánchez) y Pablo (Prigioni) al respecto”, confesó.

La experiencia en Europa, la llegada de su papá Osvaldo, la presencia de Pablo Prigioni y algunas charlas con Campazzo abundan en el intercambio con los colegas que cubren a Minnesota.

Así lo contó el propio Bolmaro: “Pablo me ayuda muchísimo dentro y fuera de la cancha. Hacemos siempre cosas juntos. Tenerlo y aprender cosas de él me sirve un montón. Con Campazzo hablamos, pero igualmente me pongo nervioso. Será el mejor día del mundo el del debut. Pero voy a estar nervioso. Mi viejo está acá, llegó ayer y lo estoy disfrutando”.

Facundo Campazzo, con más experiencia y en un segundo año clave

Tendrá un año decisivo, su contrato finaliza con el cierre de temporada, por lo tanto el cordobés tiene que seguir convenciendo a los coachs para ganarse un lugar en la franquicia y estirar su contrato. Su experiencia fue positiva, tuvo un rol importante en la campaña anterior cuando las lesiones de Murray y Morris lo obligaron a tomar la posta, cuando se esperaba un rol más secundario. Ingresó en muchos partidos como titular y no le pesó. Hoy llega con más experiencia, con una pretemporada con el equipo y una adaptación plena. La historia es otra.

Los números de Campazzo en la temporada regular en 65 partidos: 6.1 puntos por partido, 3.6 asistencias, 2.1 rebotes, 1.2 robos en casi 22 minutos de juego. Recordemos que las lesiones de sus compañeros lo pusieron como uno de los protagonistas principales del equipo.

En los playoffs estuvo en 10 partidos: 9.3 puntos por encuentro, 4.1 asistencias, 3.2 rebotes, 1.4 robos en 27 minutos por partido.

A qué hora debutan Campazzo, Bolmaro y Deck en la NBA

Llegó el momento tan anhelado. Leandro Bolmaro se estrenará a las 21 de local ante Rockets, Gabi Deck a las 22 fuera de casa ante Utah, en un reducto muy difícil, y Facu Campazzo a las 23 con TV para la Argentina de ESPN, de visitante, en un escenario hostil que fue gran protagonista cuando Denver quedó eliminado en la temporada pasada.

¡A disfrutar de nuestras estrellas!