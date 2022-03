Marcos Rojo sobre el Superclásico: "Fue más difícil jugar contra Estudiantes que contra River"

El capitán de Boca, Marcos Rojo, dio una extensa entrevista luego del Superclásico que su equipo le ganó a River el último domingo en el Monumental. En ese encuentro, el ex Manchester United tuvo un gran desempeño y fue una de las figuras del encuentro.

Este miércoles, el defensor habló con TycSports y repasó diversos temas: “Volver a Estudiantes fue más difícil que el domingo pasado. Era reencontrarme con la gente del Pincha de nuevo después de la pandemia, porque me tocó jugar pero sin público. Eso hace que te pasen muchas cosas por la cabeza”, comenzó el central.

“Me preparé, hablé con la gente que trabajo para preparar el partido y me dijeron que lo tome con calma. Traté de hacer mi trabajo, de jugar al fútbol y de que nada de lo que pasaba alrededor influya en mi juego y mi estado de ánimo”, explicó.

Y se refirió a los silbidos del público de Estudiantes cada vez que tocaba el balón: “El tiempo todo lo tiene que curar. La gente de Estudiantes sabe el cariño que les tengo, al club y a todos. He pasado gran parte de mi vida ahí adentro”.

Marcos Rojo fue el capitán de Boca en el Superclásico y disputó un gran partido (Foto: AFP/Juan Mabromata)

Pero Rojo también contó cómo vivió su segundo Superclásico en el Monumental: “Lo que me daba vueltas el domingo fue el tema de la expulsión de la última vez. Lo saqué adelante, pude hacer un buen partido y me fui con la victoria, así que eso me dio mucha alegría”.

Luego, se expresó sobre el uso de la camiseta amarilla: “Cuando terminó el partido con Estudiantes, en lo primero que pensé fue que teníamos que jugar con la amarilla de nuevo. Me acuerdo que cuando jugaba en Estudiantes usábamos siempre una gris horrible porque ganábamos”.

Marcos Rojo había recibido la tarjeta roja en su primer Superclásico en el Monumental, disputado el 1 de octubre de 2021 (Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni)Por: EFE Servicios

También opinó sobre los incidentes entre los futbolistas Xeneizes y los hinchas de River: “Los gestos de algunos chicos vinieron después de la agresión que sufrimos de la tribuna. Fue un momento feo que pasamos, nos tiraban botellas, de todo, y por ahí de la calentura, los más chicos hicieron algún gesto que no comparto, que no estuvo bien. Pero lo que ocurrió estuvo mal de las dos partes”.

Por último, el jugador que disputó dos mundiales dejó un deseo sobre la Copa Libertadores: “Ojalá me pueda volver a tatuar otra Copa como la que tengo en la panza de la que ganamos con Estudiantes, pero esta vez en Boca”.

Marcos Rojo trabaja con un psicólogo deportivo hace más de un año

El ex Sporting Lisboa contó que comenzó a trabajar con un psicólogo deportivo por la cantidad de lesiones que sufrió: “Hace un año y poco que ya estoy trabajando con un psicólogo deportivo. Antes de los partidos tenemos charlas para enfocar la cabeza de cara a lo que viene. Más que nada empecé por la lesiones. Sentía que hacía el esfuerzo para recuperarme, todo lo que me decían los médicos y cuando volvía a la cancha me lesionaba y me lesionaba. No le podía encontrar la vuelta. Y empecé a perder confianza en mí, en mi cuerpo”.

Marcos recordó que sus recurrentes molestias físicas comenzaron luego del Mundial de Rusia 2018: “Desde ahí fue una lesión tras otra. No podía salir. Empezás a desconfiar de vos mismo. Decís: 'Voy a hacer este pique y me voy a lesionar', y un poco me hundía. Comenzás a deprimirte, a estar mal en tu casa, con tu familia. La cabeza va laburando. Y desde que estoy con este psicólogo, me empecé a sentir mejor, me ayudó un montón. Fui mejorando y las lesiones empezaron a ser menos frecuentes”.

Sin embargo, admitió: “Me duele todo después de los partidos, todavía me sigue doliendo la espalda. En Argentina corren como locos. Vos decís que la Premier League es la mejor liga, pero acá te exigen mucho. Hay que estar bien físicamente y bien parado en la cancha porque los jóvenes exigen. Después de cada partido te queda doliendo todo por tres días”.