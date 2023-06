Martín Demichelis. tras la clasificación a octavos: "Vamos por más"

Luego de un camino complicado, River selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. El Millonario le ganó 2-0 a The Strongest y terminó como segundo de su grupo y sacó su pasaje a la siguiente ronda. Tras el partido, Martín Demichelis valoró lo conseguido y resaltó lo que más le gustó de su equipo.

“Estamos contentos con el triunfo y el pase a octavos de final. No hemos hecho lo que veníamos haciendo en la liga, pero en los momentos que hubo que sacar la personalidad y ganar, lo hicimos”, afirmó el entrenador riverplatense.

Más allá de las formas, que en pasajes de ciertos partidos fue muy buena, el ex Bayern Múnich rescató la meta conseguida: “Cumplimos el primer objetivo del semestre que era clasificar. Esto es de todos”. Martín Demichelis (Foto: FotoBaires)

Ahora, otro tema que empieza a ser importante para los hinchas es el próximo rival. El miércoles 5 de junio se llevará a cabo el sorteo de los octavos de final y el Millo conocerá a quién se enfrentará. Sin embargo, esto no tiene mucha importancia para Micho: “Que venga lo que tenga que venir en el sorteo, vamos a estar preparados para sostener todo lo bueno”. Además, no dejó dudas: “Vamos a ir por más”.

Más allá de este buen presente y clasificación, el camino no fue color de rosas. Por eso, Demichelis hizo una especie de autocrítica: “No habíamos arrancado bien, perdimos dos de los primeros tres y no teníamos margen de error. Estábamos bien en el torneo, pero no podíamos disfrutarlo por lo que veníamos haciendo en la Copa”.

Por último, el entrenador cordobés destacó el aspecto que más le gustó de su equipo en este andar en la Copa Libertadores. “La personalidad del equipo me sigue gustando mucho porque no es fácil tener la obligación de ganar en los últimos dos partidos; hoy nos pusimos en ventaja rápido y la gente quería el cuarto gol antes que el segundo, eso influye en los jugadores”, aseguró.

