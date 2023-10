Messi sobre el futbolista de Paraguay que lo escupió: "No sé quién es el chico este"

Lionel Messi disputó poco más de 40 minutos y con eso le alcanzó para llevar peligro con dos tiros en los palos, uno tras un intento de gol olímpico y el restante por un soberbio tiro libre. La Pulga también mostró destellos de su fútbol, mostró buenas sociedades e incluso dejó sentado a un rival tras una acción individual. Sin embargo, una insólita situación fue la que llamó la atención de su vuelta a la selección argentina ante Paraguay por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y es la agresión que recibió de parte de Antonio Sanabria.

Promediando la segunda etapa del encuentro que se llevó a cabo en el Estadio Monumental, el futbolista paraguayo, quien había ingresado en lugar de Adam Bareiro a lo 24 minutos, tuvo una discusión con Lionel Messi y luego lo escupió cuando el capitán argentino le dio la espalda. Si bien en el momento no lo percibió, una vez concluido el partido La Pulga tomó conocimiento del desagradable acto de su colega y respondió de manera escueta, pero contundente, en la conferencia de prensa posterior al triunfo por 1 a 0 con gol de Nicolás Otamendi.

“La verdad que no lo vi, me dijeron ahí en el vestuario que uno de ellos me había escupido. La verdad no sé ni quién es el chico este. No lo vi, me dijeron ellos después pero tampoco le quiero dar importancia porque va a salir a hablar en todos lados y es peor, se va a hacer conocido y es mejor dejarlo ahí”, expresó con autoridad el capitán argentino.

Dejando la polémica de lado, Lionel Messi habló de su estado físico y destacó la gran actuación de Argentina, sobre todo en el primer tiempo, y valoró la actitud del equipo de querer siempre ir por más. “Estoy contento de poder sumar minutos y de poder jugar con la Selección. Me siento bien, pude sumar entrenamientos y minutos, había jugado poco en mi club, pero hoy volví a haberlo y de a poquito me fui sintiendo bien. Es hermoso cada vez que nos toca jugar de local. Contento también por cómo se dio el partido”.

“Creo que hoy el equipo hizo un gran trabajo. Siempre es difícil jugar las Eliminatorias, son partidos muy trabados y duros con Paraguay. En el primer tiempo el equipo hizo un gran trabajo y tuvimos muchísimas ocasiones de gol y ellos llegaron una sola vez. Tuvimos una gran actuación, siempre damos el máximo más allá de los resultados y desde el juego siempre intentamos y proponemos con la misma idea. Hoy era un partido duro donde había pocos espacios y así y todo se generó mucho. Venimos haciendo lo mismo desde hace bastante tiempo”, valoró La Pulga.

Por último, el capitán argentino contó cómo se sintió apenas ingresó al inicio del complemento y se refirió a sus chances de jugar ante Perú en Lima. “Estuve parado un tiempo y había tenido pocos minutos de entrenamientos y partidos. Vengo haciendo lo que corresponde, seguiré entrenando en estos días para seguir sumando desde lo físico. Me sentí muy bien más allá de estar un tiempo parado. Me encontré bien, ojalá sea todo como ahora para sumar minutos contra Perú, no sé si de titular o como suplente, pero lo importante que me sentí bien y con confianza. Al principio estaba medio asustado y después me solté del todo. Hoy pude lograr eso”.