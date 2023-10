Messi viajó a Rosario en un vuelo privado para festejar el Día de la Madre

Lionel Messi le entrenó con la Selección argentina y apenas finalizó el entrenamiento viajó hacia Rosario para compartir el almuerzo con Celia y así festejar el día de la madre.

El capital de la Albiceleste no mostró rastros de dolor en la cara posterior del muslo derecho, que en el último tiempo lo obligó a perderse varios partidos, con el Inter Miami y también con el equipo de Lionel Scaloni. Por ese motivo, aún no está definido si el crack argentino sumará minutos ante Perú como en el triunfo ante Paraguay o puede llegar a ser parte del once titular. Todo dependerá del entrenamiento de este lunes.

La Pulga ya está en Rosario. (Foto: @MauroYasprizza)

Así es el cronograma de la Selección argentina antes de viajar a Lima

Entrenamiento matutino (horario a confirmar con 15 minutos abiertos a los medios).

Conferencia de Lionel Scaloni (horario a confirmar).

16.00-- Viaje hacia Perú.

20.00-- Arribo estimado a Lima.

La comida favorita de Lionel y el secreto de mamá

Las milanesas a la napolitana de su mamá Celia es el plato favorito del mejor jugador del mundo. En una nota con el Diario Clarín en 2012 reveló que es la comida que más extrañaba: “Es lo que más me gusta”.

“Nunca voy a perder la esencia del pibe de barrio”, dijo en esa misma entrevista, reafirmando que es un apasionado de la comida clásica de Argentina pese a que vive en Europa desde que tiene 13 años.

En 2021, para el Diario Olé, también dijo: “La salsa quizá es el secreto. No sé, comí muchísimas muy buenas. Otras personas las probaron y dijeron que es verdad, que son las mejores. Las como desde que soy chico... y viste que no todas las salsas son iguales”.

Evidentemente, Celia tiene la fórmula secreta para hacer una buena salsa que se complemente de manera ideal con la carne, el queso y el jamón que suelen tener las milanesas napolitanas.

LIONEL MESSI Y SU PLATO FAVORITO. Las milanesas napolitanas de su mamá Celia (Foto: Redes)

El día que mostró fotos de las famosas milanesas de su mamá

Celia María Cuccittini es la madre de Lionel Messi y es muy perfil bajo. No le gusta la exposición ni llamar la atención. Es por eso que en 2021 rechazó ser parte del famoso programa de cocina MasterChef Celebrity. Para entonces sus milanesas ya eran muy famosas.

En 2013, a través de su cuenta de Instagram, Lionel Messi compartió una foto junto a Celia. En el plato aparecen dos milanesas a la napolitana. “Comiendo las famosas milanesas napolitanas de mi mamá”, escribió el 10.