Mundial de Budapest: el dramático momento en que una nadadora se desmaya y es rescatada del agua por su entrenadora

La nadadora estadounidense Anita Álvarez protagonizó hoy una dramática escena en plena competición durante el Mundial de Budapest. La deportista se desmayó al terminar su ejercicio y tras permanecer algunos minutos en el agua su entrenadora, Andrea Fuentes, una reconocida atleta española, se percató de la situación y rápidamente se zambulló a la pileta en su rescate.

La estadounidense Anita Alvarez se hunde hasta el fondo de la piscina durante un incidente, en la final femenina de natación artística libre en solitario, durante el Campeonato Mundial Acuático de Budapest 2022 en el complejo de natación Alfred Hajos el 22 de junio de 2022OLI SCARFF - AFP

Afortunadamente, la rápida reacción de Fuentes logró salvar a la competidora de un trágico accidente.

Según publicó ABC, el hecho ocurrió apenas Álvarez terminó con su rutina de solo libre de natación artística. En aquel momento, la nadadora se desvaneció y se fue al fondo de la pileta, sin ningún tipo de reacción. Inmediatamente, Fuentes se lanzó al agua y con la ayuda de uno de los auxiliares del torneo lograron sacar a la joven de 25 años a flote.

En cuestión de segundos, la competidora fue asistida por médicos y paramédicos y trasladada a la enfermería, y minutos después se informó que se encontraba fuera de peligro.

Anita Álvarez se encuentra “bien”, según informó su entrenadora, la española Andrea Fuentes. ”En otra ocasión también tuve que socorrerla, pero no fue tan grave. Hoy ha estado dos minutos sin respirar”, dijo Fuentes en declaraciones al programa 'El Partidazo', de la Cadena Cope. “Cuando una nadadora acaba, lo primero que hace es respirar, pero ella se hundía y nadie reaccionaba, así que me he tirado yo”, explicó.

“Los médicos insisten en que todo está bien (...) Los deportistas ponemos el cuerpo al límite, ha descubierto hoy donde está su límite”, comentó. ”Estoy que no me lo creo. Ha sido apoteósico, Anita no respiraba. La he intentado despertar a bofetadas y abriéndole la mandíbula”, agregó Fuentes.

Tras lo sucedido, se retomó la competencia que culminó con el triunfo de la deportista japonesa Yukiko Inui. La medalla de plata fue para la atleta ucraniana Marta Fiedina, mientras que el bronce para la nadadora griega Evangelia Platanioti.

Según precisó el medio español, aún se desconocen las causas del desmayo de la deportista aunque según se informó se estima que la nadadora pudo haber sufrido una mezcla de calor y estrés.

Horas después, en declaraciones al diario Marca, Fuentes amplió las últimas novedades: “Anita está mucho mejor, ya está a tope. Ha sido un buen sustito, la verdad. Me he tirado al agua otra vez porque veía que nadie, ningún socorrista, se arrojaba. Me he asustado un poco porque no respiraba, pero ahora está muy bien. Tiene que descansar. Mañana [jueves] descansará todo el día y estará muy bien para la final de equipo”.