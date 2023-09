Qué dijo Jorge Almirón tras la caída de Boca ante Tigre: Por qué no funcionó el doble 9 Cavani- Benedetto

“Estamos golpeados; no nos gusta jugar en nuestra cancha y perder”. Ni el handicap de haber llevado a Boca Juniors a la semifinal de la Copa Libertadores le quitó peso a la derrota por 1 a 0 ante Tigre en el discurso de Jorge Almirón. El entrenador, que rotó a varios futbolistas luego del triunfo por penales ante Racing, no logró darle contenido al equipo que salió a La Bombonera y al que le faltó juego, sobre todo en el primer tiempo.

“Les tocó jugar a algunos chicos que vienen sin tanto ritmo. El ritmo es importante que lo tengan todos, más después de un desgaste enorme para pasar en la Copa, emocionalmente es una presión muy fuerte, y se podía lastimar alguno. Ellos en el primer tiempo jugaron con muchos volantes, lo hicieron muy bien, y nos faltó ser profundos. No hubo tantas llegadas, pero el trámite de juego no era favorable. Nos hicieron un gol de pelota parada, en el segundo tiempo equiparamos eso y les dimos minutos a Taborda, Bullaude, que no habían jugado tanto. La derrota duele muchísimo”, analizó el DT, de 52 años.

Se trató de la segunda caída consecutiva del conjunto de La Ribera en la Copa de la Liga. Y nuevamente no pudo convertir. Sobre eso también se explayó Almirón: “Estuvimos cambiando el parado, buscando variantes y alternativas, no me preocupa eso. Al hacer tantos cambios, cambio de esquema, el rival también cuenta... Cuando jugás de local y necesitás la pelota para ser profundo, contagiar a la gente, y el rival te quita la pelota y te la maneja bien, tenés ese nerviosismos para recuperar la pelota. El segundo tiempo fue todo nuestro, nos costó generar, jugamos apresurados, pero el funcionamiento lo vamos a encontrar. El equipo va a estar muy fuerte para lo que viene”, subrayó.

El debut de Ezequiel Bullaude

“Lo hablé con él, el ritmo del fútbol argentino es muy alto y él hace mucho que no jugaba. Necesita tiempo, este club no es fácil, te van evaluando constantemente. Está conociendo a los compañeros, tiene que entrar de a poco al ritmo del equipo, es un volante que necesita minutos, tiempo, partidos. Tiene muchas condicioones”.

Por qué no funcionó el doble 9 y las fallas del esquema ante Tigre

“Ellos pusieron más gente en la mitad, nos costaba llegar. Hacíamos lento el traslado, los dos 9 intentaban, pero no tenían espacio para que les llegara el pase; chocábamos y en el retroceso quedábamos largos. Me hago cargo, no es que no se puede jugar con doble 9, con Cavani y Benedetto. Hay chicos que están jugando recién, otros que no tienen tantos minutos, generar ritmo y tener la iniciativa no es fácil. El resultado adverso te genera ansiedad y tomás malas decisiones. El partido nos sirve mucho para evaluar varias cosas”.

Las cuestiones en las que debe trabajar

“Uno quiere que el equipo juegue bien, haga goles, domine el juego... Venimos de hacer algo histórico para el club, pero cosas para mejorar siempre hay. Los jugadores están haciendo mucho de su parte. Esta semana viene bien para poder trabajar”.