Qué dijo Scaloni tras el encuentro contra Paraguay: Desde el escupitajo a Messi al por qué sacó a Álvarez

La selección argentina venció 1-0 a Paraguay por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. A pesar del escueto resultado, el equipo de Lionel Scaloni tuvo varias posibilidades para ampliar el marcador ante una Albirroja presa de sus limitaciones y, tras la finalización del encuentro, el entrenador arrojó sus sensaciones por la tercera victoria al hilo en igualdad de presentaciones por la clasificación rumbo al Mundial 2026.

Una de las consultas más destacadas estuvo vinculada a la suplencia de Lionel Messi, quien ingresó a los seis minutos del complemento por Julián Álvarez: “Hoy, era riesgoso que pueda tener más minutos de lo normal. Lo hablamos, y estábamos de acuerdo con eso. Fue prudente hacerlo, porque corremos el riesgo de tener un problema que no es el caso, y sobretodo con el nivel del equipo que puede mostrar con chicos que pueden aportar otras cosas”. Con vistas al partido de este martes ante Perú, optó por la mesura: “Hablaremos en estos días. Tiene dos entrenamientos más para seguir sumando minutos. Veremos. No es descontado que juegue o no porque todavía no hablé de eso. Lo hablaremos y decidiremos”.

Más adelante, se refirió al cruce mantenido por el 10 y Antonio Sanabria, quien le lanzó un escupitajo en el último cuarto de hora del cruce desarrollado en el Estadio Monumental: “No lo vi. No opino de algo que no vi, pero si hizo eso no está bien. Si hizo eso, está mal”.

Por otro lado, destacó la función colectiva del equipo sin el capitán de la Celeste y Blanca en los primeros 45 minutos: “Cuando hay un equipo ensamblado y con confianza, siempre es mucho más fácil para los jugadores que entran y cuando los cambios son pocos todavía mejor. Hoy, el equipo no tuvo muchos cambios en relación a cómo venía jugando y para el que entra es mucho más placentero hacerlo con un equipo armado que sabe a lo que juega y tiene las cosas claras. Sobretodo en ataque, el equipo tiene claro cómo atacar y cómo recuperar la pelota. Eso le da tranquilidad al que entra, y eso se vio hoy”.

En conferencia de prensa, Scaloni arrojó una de sus preocupaciones principales ligadas a la falta de eficacia: “Cuando vas 1-0, es una cosa normal porque Paraguay tiene jugadores de calibre y, en algún momento, puede pasar un resbalón, una distracción o lo que sea y te empatan el partido cuando fuiste superior 80 minutos. Es lo que tiene el fútbol. Lo que le faltó al equipo fue meter más goles, porque creó situaciones, pero nos deja tranquilos”.

Además, se refirió al gesto de Messi en su entrada, quien intentó negarse a que Nicolás Otamendi se saque la cinta de capitán, pero el zaguero central le cedió el brazalete: “Me lo dijo Nico ahora. Eso es la señal de lo que es el grupo. Lo primero que hace Otamendi es darle la cinta a nuestro capitán, y nuestro capitán no la acepta porque el capitán del partido era Otamendi. Son cosas que están buenas que se vean. Son gente muy humana, cercana, y encima son amigos. La capitanía de Ota se define cuando no están Leo o Fideo. Después, vendrá Tagliafico, Pezzella... Son todos los chicos que han estado desde un primer momento, los que más partidos tienen. El gesto de Ota está por demás para aplaudir”.

En este sentido, volvió a referirse al hombre del Benfica de Portugal, quien anotó un gol de laboratorio a la salida de un balón detenido y señaló quiénes se llevan los laureles del experimento: “El gol es mérito de los jugadores, de Walter Samuel y el Ratón Ayala, que son los que hacen la pelota parada. Yo no me meto mucho en eso, pero es una jugada que ellos han estudiado y nos pone contentos la ejecución”.

La exigencia a Rodrigo De Paul: “Sinceramente, creo que puede dar más, y hay que pedirle más. Sí, es mi opinión tiene para dar más. Es un jugador que para nosotros es importante, pero puede dar más y se lo vamos a pedir porque puede hacerlo. Ha hecho un buen partido. Sobretodo, necesitamos que pise el área en algunos momentos, que tenga situaciones. Hoy tuvo una en el palo y, como esas, tiene que tener dos o tres por partido. No tiene que perder eso que siempre tuvo, que es llegar al área y ser ofensivo. Es un jugador importante para nosotros, de hecho juega casi siempre con nosotros”.

La racha de imbatibilidad lograda por Dibu Martínez: “No soy muy fanático de las estadísticas, pero me pone muy contento por él porque la luchó. La defensa se construye desde arriba, lo dicen todos los DT, pero es la realidad. Poco pueden hacer 4 ó 5 defensores si la pelota viene libre o el rival la puede poner donde quiera. Es un trabajo conjunto. En situaciones extremas, tenemos jugadores con timing que llegan en el momento justo y eso ayuda también. Es un trabajo general, y se está viendo”.

Por qué salió Julián Álvarez para el ingreso de Messi y la dupla con Lautaro Martínez: “Se habla tanto del doble nueve que dicen ustedes... Son dos delanteros totalmente diferentes. Julián aporta muchísimo en movimientos por los costados, Lautaro es más centrado y se complementan. Pueden jugar juntos, siempre lo dije. Hicieron un gran partido. Con la entrada de Leo tenía que optar si rompía el equilibrio del equipo dejando a los dos, que no era la idea, y no convenía. Siempre está por delante el equipo. Optamos por Julián, que para mí hizo un muy buen partido, y dejar a Lautaro centralizado, pero se complementaron bien y estoy contento por ellos”.

La sintonía fina de este equipo: “Es lo que venimos haciendo de un tiempo a esta parte en el trato de pelota. Cuando hay que ser verticales, lo somos. Estos chicos son muy precisos en tres toques cuando juegan a una velocidad altísima. Hoy, jugamos con Julián y Lautaro sin Leo y el equipo tuvo eso también. Es una buena señal. Incluso, en el banco hay jugadores que pueden aportar en esa faceta. Lo Celso está en el banco, que viene de una lesión y nos hubiera gustado tenerlo. (Exequiel) Palacios no pudo estar porque tuvo fiebre los últimos dos días. Son gente que cuando entran nos aportan y juegan de la misma manera. Es un rasgo que no lo pusimos nosotros, lo ponen ellos. Juegan tan bien, que hay que jugar a eso, no podemos jugar a otra cosa”.

Análisis del partido: “El primer tiempo fue lo mejor que viene haciendo este equipo con situaciones, recuperación tras pérdida, agresividad y el resultado fue corto. Pensamos que Paraguay se iba a soltar e intentar un poco más, no pasó. Hicimos el partido que teníamos que hacer. Es una lástima llegar al primer tiempo solo con el 1-0, pero salvo la jugada de (Ramón) Sosa con Emiliano (Martínez), el equipo estuvo tranquilo, se hizo el partido que se tenía que hacer. En el segundo tiempo nos faltó ser un poco más verticales, pero también ellos estaban agazapados para agarrarnos de contraataque tras alguna pérdida. Con el cansancio, la precisión no podía ser la misma e intentamos que ellos vengan un poquito para liberar los espacios. Al final el resultado es corto, pero el equipo hizo un buen partido”.

Sus sensaciones por el triunfo: “Parece fácil dirigir, hacen todo ellos la verdad (risas). Es una Eliminatoria complicada, está todo muy parejo. Más allá de que nuestro resultado fue solo 1-0, la sensación es que el equipo hizo un gran partido. A lo mejor, podíamos haber hecho un poco más en el segundo tiempo, pero también eso conlleva un riesgo y los riesgos hay que tomarlos en algún momento y en otro momento los deben asumir los rivales que van perdiendo. El equipo sabe administrar el momento del partido y, en eso, han crecido un montón”.

El pedido a los hinchas: “Cuando las cosas salen y la comunión con la gente es la que hay ahora, es mucho más fácil. Ya vendrá algún tiempo complicado, donde la gente nos deberá aportar lo suyo para que el equipo salga de una situación difícil y necesitaremos de ellos como nunca. Hoy, está todo dado para que todo el mundo esté contento. La gente disfruta con la Selección, pero no solamente porque gana. Para mí, es importante el cómo se juega. A la gente le gusta y disfruta. Eso nos llena de orgullo realmente”.

Los elogios a Nicolás González: “Hizo un partido completo. Si hay algo para mejorar, es que tiene que ser más preciso. Tiene tanta facilidad para llegar a situaciones de gol o línea de fondo. Es muy fácil cómo lo hace. Va siempre a tiempo, pica en el momento adecuado. Como va a llegar tantas veces, tiene que ser preciso porque se va a beneficiar él y el equipo. Es otra faceta que le da al equipo, que junta pases y lo encuentran a él de una manera muy natural”.