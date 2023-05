Revelaron la promesa inédita que hizo Dibu Martínez antes de ganar el Mundial con la Selección

Emiliano Dibu Martínez, producto de sus vitales atajadas para ganar la Copa América y el Mundial de Qatar 2022, se metió de lleno en el corazón del hincha argentino, especialmente en el de los de Independiente, club en el que se formó futbolísticamente antes de emigrar rumbo a Europa desde muy chico.

Durante una charla con Infierno Rojo, Damián Albil, actual entrenador de arqueros del Rojo y parte de la delegación albiceleste durante la última Copa del Mundo, reveló la promesa que le hizo la estrella del Aston Villa antes de ganar la histórica final ante Francia en territorio árabe.

“El Dibu es lo que todo el mundo ve en la cancha, es él. Es automático, no es que hace un personaje dentro de la cancha. Es un chico con gran corazón y humildad”, comenzó su relato. Luego, puntualizó en el vínculo que los une por su amor por el conjunto de Avellaneda: “Constantemente hablamos de Independiente, él siempre contaba los momentos que vivió en la pensión. Un poco en broma y un poco en serio le digo que si salíamos campeones del mundo venía atajar a Independiente, y él me dijo que sí, que si éramos campeones en algún momento iba a volver al club. Apenas terminó el partido y nos abrazamos adentro de la cancha le dije en el oído 'acordate de tu promesa', y se reía. Me dijo que ahora no es el momento, pero seguramente en un futuro lo va a hacer”. Damián Albil junto al Dibu Martínez en el Mundial de Qatar

Tras su enorme Copa del Mundo y su gran presente en la Premier League (se equipo está cerca de sellar un boleto a una competencia internacional) varios de los principales clubes de Inglaterra como Manchester United, Chelsea y Tottenham lo tienen en su mira para reforzar la portería de cara a la próxima temporada.

Albil también remarcó su felicidad por volver al Rojo luego de su paso por la selección argentina: “Estoy contento de regresar al club. La dirigencia se comunicó conmigo y me puse a disposición. Deseaba regresar. Decidí volver para tratar de aportar desde mi lugar. Hay que ayudar en un momento en que el club lo necesita. Vamos a salir adelante. El camino no será fácil pero se están haciendo cosas muy buenas, aunque la gente esté más pendiente de lo que pase dentro de la cancha. Con el tiempo se verá el resultado”.

“Es un orgullo muy grande haber vivido el Mundial desde adentro. Uno en el momento no se da cuenta lo que está viviendo. Uno no toma dimensión y cuesta valorar el lugar que uno está ocupando. Pero cada tanto me tomaba mi tiempo para valorarlo y lo lindo que me tocó vivir. Es un recuerdo muy lindo que me va a quedar”, esbozó el ex Estudiantes de La Plata, San Lorenzo, Tigre y Ferro.

Damián Albil también elogió a Mateo Morro, el joven de 17 años que Lionel Scaloni llevará como sparring en la próxima gira de la selección argentina: “Es un chico que está entrenando hace poco con el plantel profesional. Me consultaron por él y viendo sus condiciones en este tiempo, y habiendo trabajado 4 años en la selección, sabiendo las necesidades y lo que se busca en un sparring, creí que encajaba en el perfil. Le va a servir un montón la experiencia. Me pone muy contento por Mateo. Va a aprender un montón. Será una experiencia inolvidable”. Y luego, añadió: “Es un perfil de un chico que escucha mucho, que quiere aprender, es inteligente. Se puso muy contento cuando se enteró”.

“Soy optimista, por lo que veo en el día a día. La situación era complicada, pero noté cambios en estos meses. Se hicieron cosas en Villa Domínico, que es donde está el futuro del club. Cada uno en su área trata de hacer lo mejor y el club se va acomodando”, concluyó.