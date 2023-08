River inicia su camino de visitante en la Copa ante Argentinos Juniors

River Plate, campeón con holgura de la Liga Profesional 2023, visita este domingo a Argentinos Juniors en un partido válido por la fecha inicial de la Zona A de la Copa de la Liga, su único objetivo en el semestre luego de haber quedado eliminado de la Copa Libertadores y de la Copa Argentina.



El encuentro se jugará en el estadio Diego Armando Maradona, en el barrio porteño de La Paternal, desde las 21, será televisado por ESPN Premium y arbitrado por Fernando Echenique.



El equipo "Millonario" iniciará su participación en la Copa de la Liga con la misión de dejar atrás la frustración de haber quedado eliminado de la Libertadores ante Internacional de Brasil, en octavos de final, certamen que era el objetivo de los dirigidos por Martín Demichelis.



Fue tan doloroso para River el adiós al torneo continental que minimizó la alegría de la vuelta olímpica en la LPF Fue tan doloroso el adiós al torneo continental que minimizó la alegría de la vuelta olímpica en la LPF, un festejo que no sorprendió a nadie ya que muchas fechas antes de la culminación del certamen se sabía que sería el campeón.



Esa eliminación fue dolorosa y lo dejó con la Copa de la Liga como única competencia en lo que resta del año ya que también había quedado afuera de la Copa Argentina al perder en Mendoza con Talleres de Córdoba en 16vos de final.



Por ejemplo, River contrató a Manuel Lanzini llegado desde el fútbol europeo, también "repatrió" a Ramiro Funes Mori y compró Facundo Colidio al Inter italiano, todos refuerzos apuntando a la continuidad del equipo en la Libertadores.



Sin embargo, Inter de Porto Alegre le puso freno a la ilusión "Millonaria" y con un numeroso plantel, lleno de figuras, apenas jugará una vez por semana en la Copa de la Liga.



Ante ese panorama, River decidió vender a Lucas Beltrán a la Fiorentina italiana, el uruguayo Nicolás De la Cruz también se iría y Demichelis avisó que no tendrá en cuenta a Agustín Fontana, Elías López (pasó a Vélez), Roberto Rojas y José Paradela (ambos se fueron a préstamo a Tigre). El achicamiento continuará seguramente a fin de año para dejar lugar a nuevos jugadores con un River renovado con la mente puesta en la Copa Libertadores 2024 a la que clasificó tras haber sido campeón de la Liga Profesional.



En la Copa de la Liga River asoma como el gran favorito, con un equipo encarando una sola competencia y con un plantel de jerarquía.



Parece un trámite que el "Millonario" avance a los cuartos de final, solo necesita ubicarse entre los cuatro primeros, con el desafío de jugar ante Boca Juniors el "Superclásico" en la séptima fecha en La Bombonera.



Su rival, Argentinos, culminó décimo en la LPF a 21 puntos de River, y el motivo de incentivo para los dirigidos por Gabriel Milito es clasificarse para la Copa Sudamericana o la Libertadores del año próximo. El equipo de La Paternal fue eliminado en octavos de la actual edición de la Copa Libertadores por Fluminense, tras dos buenas actuaciones con equipo que con muchas bajas.



El arquero Alexis Martín Arias fue expulsado en el cotejo de ida y antes del desquite se lesionó el suplente Federico Lanzillota, el goleador paraguayo Gabriel Avalos (tampoco jugará el domingo), Miguel Torrén y Luciano Sánchez lesionados y fue transferido Kevin Mac Allister.



Argentinos es uno de los equipos que mejor juega a nivel doméstico, en su cancha se hace mucho más complejo enfrentarlo.



Las incorporaciones del equipo dirigido por Gabriel Milito fueron Luciano Gondou (Sarmiento), Román Vega (Barcelona B), Alan Lescano (Gimnasia y Esgrima La Plata) y Jonathan Galván (regresó de su préstamos en Racing Club).



No obstante, River no pierde en La Paternal desde hace 10 años, pese a lo complicado que es superar las dimensiones reducidas de la cancha. En total, desde aquel 0-2 en el Torneo Final 2013, suma cuatro triunfos y un empate, incluyendo torneos locales e internacionales.

Probables formaciones

Argentinos Juniors: Alexis Martín Arias, Pablo Minissale, Marco Di Cesare y Lucas Villalba; Javier Cabrera, Federico Redondo, Francisco González Metilli, Santiago Montiel y Franco Moyano; Gastón Verón y Luciano Gondou. DT: Gabriel Milito.



River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Emanuel Mammana, Ramiro Funes Mori y Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Nicolás De La Cuz y Esequiel Barco; Miguel Borja o Salomón Rondon e Ignacio Fernández o Pablo Solari. DT: Martín Demichelis .



Arbitro: Fernando Echenique



VAR: Héctor Paletta.



Cancha: Argentinos Juniors



Hora de inicio: 21.



TV ESPN Premium.