Rosario Central se hizo fuerte de local y derrotó a Argentinos Juniors

Rosario Central derrotó esta noche a Argentinos Juniors por 2-1, en partido válido por la primera fecha, zona A, de la Copa de la Liga Profesional (LPF) de fútbol, jugado en el estadio Gigante de Arroyito.



El equipo dirigido por el entrenador Cristian 'Kily' González diseñó unos excelentes 45 minutos iniciales y allí sacó ventaja a través de las conquistas alcanzadas por el joven mexicano Luca Martínez Dupuy y el atacante Lucas Gamba.



El descuento de la entidad de La Paternal, que hoy mostró el estreno del técnico Gabriel Milito, fue obra de Juan Román Pucheta.



El elenco 'canalla' jugó mejor en el comienzo y en el cierre del primer período, logró sellar la diferencia. Pero desde el comienzo, el conjunto local ejecutó los merecimientos para situarse arriba en el tanteador.



A los 2m., Emiliano Vecchio (uno de los mejores valores) metió un tiro libre desde la derecha, que Gamba cabeceó, en un anticipo, y la pelota pasó junto al primer palo.



Argentinos, que tenía menos la pelota, se acomodó en el partido desde los 10m. y también llegó con un cabezazo de pique desviado de Quintana, en un córner desde la izquierda de Elías Gómez.

Central tejió su segunda llegada clara a los 17m., cuando tocaron desde izquierda al medio Mazzaco y Villagra, quien la abrió otra vez a Gamba y el exHuracán metió un gran centro de primera para la solitaria entrada de Gastón Ávila, quien cabeceó solo pero Lucas Chaves la atajó junto a su poste izquierdo.



El visitante respondió a los 22m., con un buen centro desde la derecha de Romero, que peinó Ávalos y que Coronel remató apenas desviado.



A los 31m. llegó la jugada polémica del primer tiempo cuando Chaves salió mal con Di Cesare; el enganche Vecchio se la robó y el arquero lo derribó en la medialuna, en una jugada de expulsión en la que el árbitro Andrés Merlos no cobró ni siquiera la falta. Además amonestó al capitán del once 'canalla', por la vehemencia de su reclamo.



Y en apenas dos minutos Central logró lo que no había podido en los 40 anteriores: Villagra asistió a Almada por la derecha, hubo desborde y un centro que punteó Gamba y remató Zabala, pero salvó Vera. Entonces, el rebote fue recogido por Martínez Dupuy, quien metió el empeine zurdo y la mandó a guardar.al fondo del arco.



Sobre los 42m., Villagra -otra de las figuras- recuperó una pelota en la salida, la metió justa por derecha para Gamba y el mendocino cruzó un derechazo seco, que entró abajo, junto al segundo palo.



El complemento resultó un partido extraño porque Central dilapidó dos llegadas muy claras: primero, Martínez Dupuy punteó de derecha un centro de Rinaudo, la pelota pegó en el poste derecho y le cayó al arquero Chaves.



Y sobre los 18m., Vecchio lo dejó solo a Zabala por la derecha y el uruguayo remató cruzado, pero el arquero visitante la pellizcó y la mandó al córner.



Sobre los 35m., Chaves la perdió con Vecchio en la salida y el mediocampista local la tiró al medio, aunque el ingresado Ignacio Russo no llegó y Zabala le pegó exigido, lo que permitió que el golero salvara su arco.



Argentinos mejoró en el complemento con los ingresos de Florentín, Jonathan Gómez y Pucheta, que a los 39m. descontó, tras un lateral de Kevin Mac Allister que peinó Ambrogio, rebotó en Laso y el propio goleador definió con un derechazo cruzado, junto al poste derecho de Broun.



Central ganó con justicia porque jugó mejor en casi todo el partido, pero no lo liquidó en el complemento y sufrió en el final.