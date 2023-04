San Lorenzo igualó con Vélez y sigue a 6 puntos de River

Fiel a la rivalidad que floreció entre los dos equipos, el partido entre Vélez y San Lorenzo por la Liga Profesional fue tan trabado, cerrado y tenso como se anticipaba. El equipo de Rubén Darío Insua mostró más herramientas para golpear al local en el contraataque mediante Malcom Braida y Nahuel Barrios, pero el Fortín consiguió aguantar y a su vez crear por vía del joven Gianluca Prestianni, para que el partido finalmente no terminara pasando del 0-0. Pero una jugada sobre el final del primer tiempo, en la que fue clave la intervención del árbitro Hernán Mastrángelo, pudo cambiar notablemente la historia.

En los últimos minutos del período inicial, el defensor de Vélez Miguel Brizuela manifestó dolencias musculares, pero mientras el entrenador Ricardo Gareca planificaba el cambio, el jugador le pidió hacer un último intento de seguir. La acción que le tocaría protagonizar sería fundamental: tras un pelotazo, forcejeó con Adam Bareiro y perdió la pelea, y el paraguayo definió de gran manera ante la salida del arquero Gastón Gómez para el 1-0 del Ciclón... Pero el gol no subió al marcador, debido a que Mastrángelo consideró que el delantero había cometido una infracción contra Brizuela en la acción.

Tanto gran parte del plantel como Insua, que le manifestó fervorosamente al cuarto árbitro que no había existido la infracción luego de mirar una repetición televisiva, se mostraron en profundo desacuerdo con la decisión, que no fue revisada a instancias del VAR. Y el partido continuó en una vena similar a la de la primera mitad. El local no consiguió salir de su dependencia casi exclusiva de las acciones de un inspirado Prestianni, y San Lorenzo mostró más claridad para generar peligro por la izquierda gracias a la asociación de Braida y Barrios.

Esa sociedad estuvo a punto de darle el triunfo al Cuervo en el tiempo añadido. Braida apareció en el borde del área y ejecutó un centro preciso para el ingresado Iván Leguizamón y Gastón Hernández en el área chica, pero ninguno de los dos logró conectarlo con la firmeza que requería la jugada, y “Chila” Gómez se quedó con esa pelota. Posteriormente, el defensor, de buen desempeño en el encuentro, se lamentó por la oportunidad perdida, que habría implicado recortar a 4 puntos la distancia hasta River en la cima: “Una lástima. Me la raspa apenas 'Legui', pero no la pude empujar”.

En cuanto a la polémica por la jugada del gol anulado a Bareiro, Hernández se mostró inicialmente diplomático: “Veremos si fue falta o no. No tuve la posibilidad de volver a verla, pero ya pasó”, aseguró el ex San Martín de San Juan, pero sí se mostró perplejo por el hecho de que no haya sido chequeada: “Cuando lo llaman [a Mastrángelo] del VAR pensamos que lo iban a revisar. Para mí no pasó nada, pero capaz que habrá visto algo el juez y decidió no ir a verla. Nos quedamos un poco sorprendidos por eso”, sostuvo.