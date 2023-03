San Martín de El Bañado lanza la temporada 2023 de las divisiones formativas

El Club San Martín de El Bañado, convoca para este sábado 4 de marzo a partir de las 09:30hs, al acto de lanzamiento de la temporada 2023 de las divisiones formativas. Será en el predio "Ing. Raúl Colombo", ubicado a la altura de la antena de Radio Nacional, en Valle Viejo.

Para ello, desde la Comisión Directiva invitan a las divisiones Infantiles A y B, como así también a la escuela de fútbol "Primeros Pasos", que también integran chicos y chicas con Síndrome de Down, y las categorías Sub 13 y Sub 15, para dar inicio con los entrenamientos.

Los horarios de entrenamientos en la sede social del club, ubicado sobre calle Pedro Ramírez de Velazco S/N°, son los siguientes:

- 4,5 y 6 años, lunes y miércoles 19:00hs.

- 7, 8 y 9 años, lunes y miércoles 20:00hs

- Fútbol para niños/as con Síndrome de Down, martes y jueves 19:00hs

- Infantiles A, martes y jueves 20:00hs.

Los días de entrenamientos en el Predio "Ing. Raúl Colombo" serán los siguientes:

- Categoría 2010/2011 (Sub 13), martes y jueves 18:00hs.

- Categoría 2008/2009 (Sub 15), martes y jueves 18:00hs.