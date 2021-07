Scaloni y una duda para la semi: ¿Quién será el 5?

La cantidad de variantes que venía haciendo Lionel Scaloni de un partido a otro se llevaron horas de debates radiales y televisivos y completaron varias páginas, reales y virtuales, de los diarios. Sin embargo, en esta etapa decisiva que afronta la Selección Argentina, el DT ya no cambia tanto?

De cara al encuentro de este martes, a las 22, ante Colombia por la semifinal de la Copa América, el entrenador argentino mantendría una sola duda respecto del 11 que mandará a la cancha en el Estadio Nacional de Brasilia: ¿Quién jugará como volante central?

Está claro que Leandro Paredes es casi una debilidad personal que tiene y hasta podría pensarse como un estandarte de sus ideas futbolísticas, pero el nivel que mostró Guido Rodríguez cada vez que le tocó entrar y el equilibrio que le aportó al equipo, lo hacen replantearse aquella idea madre.

En el resto, todo parece más claro: Dibu Martínez en el arco, una línea defensiva que no se toca porque Cristian Romero todavía no está completamente recuperado de la distensión en su rodilla derecha y un ataque que seguirá contando con Messi, Lautaro y Nico González, secundados por De Paul y Lo Celso.

Ojo, el equipo -ni siquiera los diez apellidos que parecen una fija- no está confirmado. El técnico quiere esperar hasta último momento para no dejar ningún detalle librado al azar y aunque pareciera ser que no meterá ninguna sorpresa, hay varios que esperan su chance y ya demostraron que están para jugar, pero Scaloni, cada vez se acerca más al famoso 11 de memoria?

El posible equipo ante Colombia

E. Martínez; N. Molina, G. Pezzella, N. Otamendi, M. Acuña; R. De Paul, L. Paredes o G. Rodríguez, G. Lo Celso; N. González; L. Messi, L. Martínez.