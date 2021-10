Se programó las tres últimas fechas de la A y penúltima de la B en Las Chacras

El jueves de la semana que viene ya terminará la fase regular en la divisional mayor.

La séptima fecha comenzará mañana miércoles donde cabe recordar que también juega Coronel Daza completando la sexta. La octava comienza el sábado y la novena se jugará entre miércoles y jueves.

Lo que queda a programar es la séptima y última fecha en la divisional B.

Programación Primera División A y B Liga Chacarera de Fútbol:

Miércoles 27/10: Estadio Coronel Daza (6ta Fecha Divisional A)

17 hs Coronel Daza vs Los Sureños

Miércoles 27/10: Estadio Primo Antonio Prevedello (7ma Fecha Divisional A)

16 hs Ateneo Maríano Moreno vs La Tercena

18 hs San Martin vs El Auténtico

Jueves 28/10: Estadio Primo Antonio Prevedello (7ma Fecha Divisional A)

19 hs Independiente de S.A. vs Defensores de Esquiu

Viernes 29/10: Estadio Primo Antonio Prevedello:

19 hs Social San Antonio vs La Carrera (6ta Fecha Divisional B)

21 hs Los Sureños vs Social Rojas (7ma Fecha Divisional A)

Viernes 29/10: Estadio Coronel Daza (7ma Fecha Divisional A)

17 hs Coronel Daza vs La Merced

Sábado 30/10: Estadio Primo Antonio Prevedello (6ta Fecha Divisional B y 8va Fecha Divisional A)

16 hs Deportivo Juventud vs Villa Dolores

18 hs La Estación vs Las Pirquitas

20 hs El Auténtico vs Ateneo Maríano Moreno

Sábado 30/10: Estadio Defensores de Esquiu (8va Divisional A)

17.30 hs Defensores de Esquiu vs San Martin del Bañado

Domingo 31/10: Estadio Primo Antonio Prevedello (6ta Fecha Divisional B y 8va Fecha Divisional A)

16 hs Deportivo Sumalao vs Obreros de San Isidro

18 hs Social Rojas vs La Merced

20 hs La Tercena vs Los Sureños

Martes 02/11: Estadio Coronel Daza (8va Fecha Divisional A)

17 hs Coronel Daza vs Independiente S.A.

Miércoles 03/11: Estadio

(9na Fecha)

18 hs Defensores de Esquiu vs El Auténtico

Miércoles 03/11: Estadio Primo Antonio Prevedello (9na Fecha)

20 hs Los Sureños vs Ateneo Maríano Moreno

Jueves 04/11: Estadio Deportivo La Merced (9na Fecha)

17 hs Deportivo La Merced vs La Tercena

Jueves 04/11: Estadio Primo Antonio Prevedello (9na Fecha)

18 hs Independiente vs Social Rojas

20.30 hs San Martin vs Coronel Daza