Stéphanie Frappart será la primera mujer en dirigir un partido en un Mundial de fútbol masculino

Stéphanie Frappart será este jueves la protagonista de un hecho histórico de los Mundiales: se convertirá en la primera mujer en dirigir un partido de una Copa del Mundo masculina. La francesa de 38 años tiene vasta experiencia en el referato internacional e impartirá justicia en un duelo caliente mano a mano entre Costa Rica y Alemania, que definirá el futuro de ambos seleccionados en Qatar 2022.

Además, Frappart estará acompañada de una terna arbitral íntegramente conformada por mujeres, en otro hito que quedará para el recuerdo en el país del Golfo: la acompañarán como asistentes la brasileña Neuza Back y la mexicana Karen Díaz Medina. En tanto, el hondureño Said Martínez actuará como cuarto árbitro.

Nacida en Valle del Oise, Francia, la pasión por el arbitraje nació a muy temprana edad. A los 13 años ya se interesó por el deporte más popular del planeta y se lanzó como jueza. “Jugué al fútbol, pero también quería aprender sobre las leyes del juego, así que comencé a arbitrar y continué jugando y arbitrando hasta los 20 años, cuando tuve que tomar una decisión. En ese momento, las estructuras de fútbol femenino todavía se estaban desarrollando, así que sentí que sería mejor para mí continuar como árbitro”, contó.

La árbitra, que fue jugadora del equipo AS Herblay, de la región de París, arrancó su pasión en 1996 y pasó cinco temporadas en la segunda división del fútbol francés antes de dar el salto a las grandes ligas. Su esfuerzo, dedicación y compromiso por hacer correctamente su labor dentro del campo le valieron grandes elogios, como el de Cristophe Galtier, DT del PSG. “Tiene mucha diplomacia. Y cuando eres entrenador, hombre, y estás bajo presión, nos enojamos... Pero solo hace falta que ella te mire, te sonría, un gesto... y se acaba”, dijo el técnico de Messi.

También la destacaron desde la comisión federal de árbitros de Francia. “Es una mujer con una calma y serenidad impresionante, es difícil desestabilizarla, tiene una madurez increíble”, expresó el presidente de la entidad, Eric Borghini, a la agenciaAFP. Frappart en acción como cuarta árbitro en el encuentro entre Polonia y México (Reuters/Carl Recine)

De esta manera, la árbitra principal tendrá su tercera participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022, ya que había oficiado como cuarta colegiada en los cotejos de México frente a Polonia y Portugal contra Ghana. Dos colegas también hicieron lo propio: la ruandesa Salima Mukansanga formó parte de la cuaterna en Francia-Australia y la japonesa Yoshimi Yamashita en los choques Bélgica-Canadá, Inglaterra-Estados Unidos y Bélgica-Marruecos y Gales-Inglaterra.

Además, no será la primera vez que Frappart ponga en alto su nombre en la historia del fútbol. En plena lucha por la igualdad de derechos en el mundo del deporte, en 2019 la UEFA la designó para dirigir la final de la Supercopa de Europa que protagonizaron Liverpool y Chelsea, con victoria de los Reds. Allí fue elogiada, una vez más, por Jürgen Klopp.

Aquella vez, la árbitra tuvo una actuación destacada: condujo el juego sin sobresaltos y acertó, en compañía de sus asistentes en todas las acciones que generaron polémica en el transcurso del encuentro. “Estoy muy feliz. No esperaba que me dieran la asignación de la Supercopa, es un gran honor para mí y para las árbitras también. Espero que sirva de ejemplo para las árbitras, y para cualquier joven que aspire a serlo”, había dicho en la previa a ese partido.

En 2014 se convirtió en la primera mujer en llegar a dirigir la Ligue 2, segunda división del fútbol francés. Y en 2019 fue elegida para arbitrar en el duelo entre el Amiens SC y el Racing Club de Estrasburgo, por la Ligue 1, máxima categoría. Fue incorporada dentro de la lista de jueces permanentes para dirigir en el principal torneo de Francia desde la temporada 2019/2020. Un verdadero orgullo. Frappart posando para la foto protocolar junto a Cristiano Ronaldo (Reuters/Hannah Mckay)

Respecto de su trayectoria como internacional, la FIFA la estableció en 2011 dentro del staff de juezas. Sólo un año más tarde tuvo a su cargo la definición del Campeonato de Europa Femenino Sub 19 2012. En 2017 también dirigió una de las semifinales del Campeonato de Europa Femenino entre Holanda e Inglaterra. Dos años más tarde llegó uno de los momentos más trascendentales de su carrera: se hizo cargo de la final de la Copa del Mundo 2019 femenina que terminó con una victoria de Estados Unidos sobre Países Bajos.

“Siempre he hecho campaña para que se nos tenga en cuenta por nuestras capacidades y no necesariamente por nuestro género. Si las mujeres tienen cualidades, también hay que darles la oportunidad de llegar”, recalcó en septiembre luego de ser confirmada para pitar en Qatar. “Desde 2019, hemos dado un gran paso adelante. Ahora no es una sorpresa ver a mujeres arbitrando a hombres, sin importar el continente o el país”, explicó.

Acerca de la experiencia en el país árabe, donde los derechos de las mujeres son limitados, Frappart dio su punto de vista: “Esto es también una fuerte señal de las instancias (deportivas) de que hay mujeres en este país. No soy una portavoz feminista, pero sí puede ayudar a las cosas... Sé que a menudo desempeñamos un papel, especialmente en el deporte”, concluyó.