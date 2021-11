Todo el fixture de la Zona 3 de los catamarqueños

Este fin de semana comienzá la hora de la verdad con el inicio del Torneo Regional Federal Amateur donde los equipos ya se están preparando para dar pelea.

Desde que se oficializaron las zonas ya está el fixture armado que será apretado ya que tienen previsto terminar la fase de grupos el 12 de diciembre.

En lo que respecta a la Zona 3 de la Región Centro, compuesta por los equipos catamarqueños, está previsto que el debut sea Defensores de Esquíú ante Coronel Daza y Social Bañado frente a San Lorenzo.

La última fecha será picante ya que San Lorenzo recibirá en el Malvinas a Coronel Daza y Defensores en el Prevedello a Social en una fecha que definirá seguramente a los fos clasificados.

Fixture

1ra. fecha - Domingo 21/11/21



Social Bañado de Ovanta vs. San Lorenzo



Defensores de Esquiú vs. Coronel Daza



2da. fecha - miércoles 24/11/21



Coronel Daza vs. Social Bañado de Ovanta



San Lorenzo vs. Defensores.

3ra. fecha - Domingo 28/11/21



Social Bañado de Ovanta vs. Defensores de Esquiú.

Coronel Daza vs. San Lorenzo.

4ta. fecha - sábado 04/12/21

San Lorenzo vs. Social Bañado de Ovanta

Coronel Daza vs. Defensores

5ta. fecha - martes 07/12/21

Social Bañado de Ovanta vs. Coronel Daza.

Defensores de Esquiú vs San Lorenzo

6ta. fecha - Domingo 12/12/21

Defensores de Esquiú vs. Social Bañado de Ovanta

San Lorenzo vs. Coronel Daza.