Un funcionario de la FIFA reveló que es gay, en medio de una conferencia de prensa en Qatar

Bryan Swanson, director de comunicación de la FIFA, contó que es homosexual en el cierre de la conferencia de inauguración del Mundial de Qatar. El funcionario admitió que el discurso de Gianni Infantino a favor de las minorías le dio el impulso que necesitaba para hacerlo público.

"Pasé mucho tiempo trabajando al lado de Infantino. Soy gay como también lo son otros muchos en la FIFA y siempre me he sentido respaldado", señaló Swanson en medio de la polémica por los Derechos Humanos en Qatar.

"Hoy me siento qatarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador migrante", dijo al principio de su discurso, que duró una hora exacta, en el que también denunció las lecciones de "doble moral" recibidas en las últimas semanas.

Y agregó: "Esto me recuerda mi historia personal porque soy hijo de trabajadores migrantes. Sé lo que quiere decir ser discriminado, ser acosado como extranjero. Como niño fui discriminado porque era pelirrojo, porque tenía pecas, era italiano, hablaba mal el alemán".

"Lo que pasa en este momento es profundamente injusto", afirmó ante unos 400 periodistas en el espectacular anfiteatro del centro de prensa del Mundial.

Qatar y el trato hacia la comunidad LGBTIQ+

Además, la homosexualidad es ilegal en este país del Golfo, pero los organizadores de la Copa del Mundo han tratado de calmar la situación asegurando que las parejas homosexuales no serán molestadas durante el torneo.

Sobre los derechos LGBTQ+ el dirigente aseguró que las autoridades qataríes habían dado la garantía de que "todo el mundo será bienvenido" durante el torneo. "Si alguien dice lo contrario, no es la opinión del país y no es la opinión de la FIFA", añadió.

El viernes las autoridades el emirato anunciaron que la venta de cerveza estará prohibida en las inmediaciones de los estadios, a diferencia de lo que se había afirmado hace dos meses. Pornografía, homosexualidad, muestras de afecto y alcohol: todo lo que está prohibido en el Mundial de Qatar. (AFP).

"Pienso personalmente que se puede sobrevivir sin beber cerveza durante tres horas, lo que ya ocurre en Francia, España y en Escocia", afirmó el italo-suizo.

La cerveza seguirá estando disponible en los palcos VIP de los estadios, en las 'Fan Zones' (lugares para reunirse y seguir los partidos) y en algunos bares de hoteles y restaurantes.