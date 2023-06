Villa amenazó a Boca con marcharse como "jugador libre" sino lo reincorporan a los entrenamientos

A la goleada sufrida ante Godoy Cruz en Mendoza a Boca Juniors le llegó otra mala noticia en la mañana del viernes: Sebastián Villa intimó vía mail al club para que lo reincorpore en un plazo no mayor a cinco días o se considerará libre. El colombiano de 27 años, que no será tenido en cuenta para las convocatorias del primer equipo profesional masculino, según informó la dirigencia xeneize tras la condena en primera instancia de dos años y un mes de cárcel por el caso de violencia de género contra su ex pareja, tiene contrato hasta 2024 y pidió formar parte nuevamente de las prácticas.

El 2 de junio pasado, Villa disputó su último partido con la camiseta azul y oro en la visita con derrota a Arsenal en Sarandí por la Liga Profesional. Al día siguiente, el extremo compareció ante la jueza que dictaminó su culpabilidad por los delitos de lesiones leves y amenazas contra Daniela Cortés. En la mañana posterior se dirigió hasta el Centro de Entrenamiento de Boca en Ezeiza para saludar a sus compañeros antes de volar hacia Colombia. Desde allí no surgieron novedades sobre su futuro.

Ahora, a través de sus representados, el delantero le envió al club un correo electrónico exigiendo volver a ser incluido en los entrenamientos con el plantel profesional y que si esto no sucede en los próximos cinco días intentará marcharse como agente libre. El método elegido no fue un telegrama ni una carta documento, por lo que desde la dirigencia del xeneize confían en resolverlo pronto.

En la Ley de Contrato de Trabajo, en un artículo que habla sobre el derecho ocupacional, se hace referencia a las tareas habituales que una persona viene llevando adelante. En el caso de Villa, al ser un futbolista, la tarea habitual son los entrenamientos y en el mail él pide nuevamente acceder a ese derecho. Además, desde Agremiados le indicaron a Boca Juniors que no puede enviarlo a trabajar con la Reserva porque eso sería incumplir justamente con el contrato de trabajo, por lo que está obligado a mantenerlo junto con el plantel, sin la necesidad de convocarlo para los partidos.

A todo esto, se suma que el colombiano se trasladó a su país natal en los últimos días, sin contar con un permiso por escrito del club. Es por eso que el plan de la institución es contestar a su reclamo con un pedido para que se reincorpore a las prácticas tras su ausencia por el viaje.

Luego de la condena a dos años y un mes de cárcel (de ejecución condicional) la Comisión Directiva de Boca Juniors definió de manera unánime que el futbolista de 27 años no volvería a vestir la camiseta de su primer equipo. A través de un comunicado, informó: “Ante la sentencia condenatoria no firme recaída respecto del jugador de la entidad, Sebastián Villa, el CABJ comunica que, a partir de la fecha, el nombrado no participará de las convocatorias de las competencias que deba afrontar el primer equipo profesional de fútbol masculino del Club hasta tanto recaiga pronunciamiento judicial definitivo y sin perjuicio de las medidas que en consecuencia se adopten, las que serán comunicadas oportunamente de así ser necesario”.

Si bien no se le rescindió el contrato que expira a fines de 2024, el ex Deportes Tolima se despidió de sus compañeros al día siguiente y viajó a Colombia para instalarse con su familia y círculo íntimo. Desde la institución de la Ribera le habían aclarado a Infobae que no se trataba de un adiós definitivo ya que el vínculo permanecía vigente. En medio surgieron rumores de su posible rescisión y su hipotético fichaje en el exterior (tanto en Colombia como en otros países).

La Justicia determinó una serie de requisitos a cumplir por el colombiano de 27 años hallado culpable de violencia de género: 1) fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato en forma bimestral; 2) abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto con la damnificada y su grupo familiar; 3) abstenerse de usar estupefacientes y abuso de bebidas alcohólicas; y 4) asistencia de un tratamiento psicosocial.

Vale recordar que el abogado del futbolista, Martín Apolo, tuvo siete días para apelar el veredicto de culpabilidad y 20 días para presentar un recurso de apelación. Además, como la sentencia está “en suspenso”, si Villa no cometiera más delitos en un plazo de cuatro años, la causa vencería según el Código Penal. Pero como todavía está pendiente su denuncia por abuso sexual con acceso carnal, su prescripción tendrá interrogantes hasta que no quede resuelta esta causa. Si la denuncia por abuso sexual avanza y también es hallado culpable, entonces se unificarían las denuncias y recibiría una pena única que podría ser de efectivo cumplimiento.

(Fuente: Infobae)