Villa Dolores quiere que se vuelva a tratar la resolución 003/19

En la última reunión virtual de la Liga Chacarera, entró una nota por parte del Club Villa Dolores donde vuelve a poner en la mesa la resolución 003/19 pidiendo el descenso y ascenso de equipos por medio del “escritorio”.

El delegado y vicepresidente del club, Alejandro Petek, habló con el medio Pasión Chacarera Deportes al respecto: “Hay que decir que la resolución 003/19 es una modificación a los plazos establecidos por el reglamento para que los clubes puedan realizar sus Asambbleas. El reglamento que se aprobó por el Consejo establece en el artículo 10 que los equipos de la A que al termino del Apertura no estuvieran en forma regular descienden y los de la B que estén irregular pagarán una multa”.

“En el Conejo Federal hay un item que los clubes y las Ligas que no estén de manera regular no iban a poder participar de los torneos federales. En función de esto, la Liga Chacarera, ya que la mayoría de los clubes no llegaron a ponerse regular se amplia el plazo y desemboca a esta resolución en función a un acuerdo de la Liga con Personaría Jurídica para que se le otorgue la regularidad a los clubes y así no perder la plaza en el Consejo”.

Siguió: “Se establece que el Torneo Anual de la Liga iba a seguir su curso pero se otorgaba el plazo hasta el 15 de julio para ponerse regular y si no lo hacían iban a perder la categoría antes del fin del año 2020. De eso trata la resolución que no forma parte del reglamento pero es una modificación del mismo”.

Además, recordó que la resolución quedó sin efecto en la última Asamblea. Pero, Petek declaró: “El reglamento de la Liga tiene el artículo 13 que la categoría A y B están sujetos al ascenso y descenso automático todos los años. El Club de Primera A que esté en la última posición descenderá a la B y ese es la única referencia que tiene el estatuto. Es una vergüenza eso, que por esa cuestión en el estatuto Personaría Jurídica no haya autorizado a tratarlo en Asamblea”.

Cerró: “Los clubes tuvieron seis meses para realizar la Asamblea y se iba a tratar la resolución en la Asamblea de la Liga y por una maniobra no se trató y por eso queremos que se trate porque consideramos que no quedó sin efecto”.