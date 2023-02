ARCA lanzó la Moratoria 2023 con importantes beneficios

La Agencia de Recaudación de Catamarca, ARCA, a través de la Dirección General de Rentas, informa que el jueves 16 de febrero entrará en vigencia la Moratoria Provincial que permitirá a Pymes, pequeños comercios y demás contribuyentes, regularizar las deudas exigibles hasta el 31 de octubre de 2022.

El plan especial de pagos tendrá vigencia por 90 días hábiles. Prevé descuentos de hasta el 100%; y alcanza a todas las obligaciones no prescriptas, devengadas y adeudadas, incluyendo las de gestión judicial.

Detalles de la financiación

En los impuestos Automotor, Inmobiliario y Sellos, la moratoria prevé una reducción del 100% de los intereses y multas si la cancelación de la deuda se hace en un solo pago; del 80% en 3 cuotas; del 60% de 4 a 18 cuotas y del 50% de 19 a 36 cuotas. En Ingresos Brutos, la reducción de los intereses será del 70% si la deuda se cancela en un pago; del 50%, de 2 a 12 cuotas y de un 30% de 13 a 36 cuotas.

El director Ejecutivo de ARCA, Pedro Monferrán, señaló que “esta moratoria tiene como objetivo dar previsibilidad a los contribuyentes que tuvieron dificultades para regularizar sus deudas, flexibilizando las condiciones con una financiación que dispone una reducción de hasta el 100 % de intereses, en algunos casos”.

“No obstante, no se puede hablar de moratoria si no se habla de beneficios al buen contribuyente, por ello se establecieron importantes descuentos para quienes tengan sus obligaciones al día: podrán acceder hasta un 55% en el pago anual y más beneficios si se hace On Line. Hoy, los sistemas WEB, son la base para llevar transparencia y gestión a todos los ciudadanos”, enfatizó.

Trámites Web

Desde ARCA se destacó que los contribuyentes que suscriban a la moratoria por la Web tendrán más beneficios, pagarán menos y podrán hacerlo de manera ágil y efectiva sin moverse de sus casas.

En este sentido, se indicó que, solamente en el caso de que el trámite se realice de manera On Line, a través del sitio Web del organismo, no se aplicarán intereses en los pagos con tarjetas de crédito.

Ingresando en dgrentas.arca.gob.ar, se podrá abonar con tarjetas Nativa Visa y Nativa Mastercard; y con Naranja, en 6 cuotas sin interés; y con Nación PYME en 12 cuotas o pago diferido a 365 días. También, de manera presencial en las oficinas de ARCA, Chacabuco 881, y en delegaciones del interior, pero sin el beneficio antes mencionado ya que, en estos casos, las operaciones con tarjetas tendrán intereses.

Por consultas: 3834-437621/22 o al WhatsApp 3834-294 255