Caputo llega a Tailandia para acelerar la aprobación de la tercera revisión del FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, llega este martes 13 de octubre a Bangkok, Tailandia, para participar de la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que se desarrolla entre el 12 y el 18 de octubre. El viaje oficial tendrá como uno de sus principales objetivos avanzar en la aprobación de la tercera revisión del acuerdo con el FMI y destrabar un desembolso de US$860 millones.

La agenda del funcionario argentino se desarrollará en el marco de las negociaciones sobre el programa de financiamiento por US$20.000 millones que el Gobierno consiguió el año pasado. La evaluación de los compromisos asumidos por la Argentina será determinante para continuar con el cronograma del acuerdo y habilitar el giro de los fondos previsto.

Caputo llegará acompañado por una delegación integrada por el viceministro de Economía, José Luis Daza; el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili; y el vicepresidente de la entidad monetaria, Vladimir Werning.

Durante su estadía, el titular del Palacio de Hacienda mantendrá una reunión con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en medio de las conversaciones destinadas a evaluar el cumplimiento de las metas económicas correspondientes al segundo trimestre.

El encuentro se inscribe en una instancia relevante para el equipo económico, que buscará avanzar en las condiciones necesarias para cerrar la revisión del programa. Además, Caputo tiene previsto reunirse con el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, y con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn.

Reuniones del G20 y organismos multilaterales

La participación de Caputo en Bangkok no se limitará a las negociaciones bilaterales con los responsables de los organismos financieros internacionales. El ministro también formará parte de distintas reuniones vinculadas con la coordinación económica global y las perspectivas de crecimiento.

Entre las actividades previstas se encuentran la Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20 y los encuentros del Comité de Desarrollo del Banco Mundial.

Asimismo, Caputo será uno de los oradores en un panel organizado por el organismo internacional bajo el título "El dividendo del crecimiento de las reformas en América Latina y el Caribe". La actividad estará vinculada con el análisis de las reformas y su relación con el crecimiento económico en la región.

El ministro también participará en un desayuno de trabajo junto a representantes del G20, convocado para debatir sobre los desarrollos económicos actuales. A esa agenda se sumará su presencia en la reunión del Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI).

Por otra parte, Caputo y Daza mantendrán un encuentro con sus pares de Latinoamérica y representantes del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. Esa reunión permitirá abordar cuestiones económicas regionales en paralelo con las conversaciones específicas que la Argentina mantiene con el organismo.

La amplitud de la agenda refleja que el viaje combina la negociación del programa financiero argentino con espacios de intercambio entre autoridades económicas de diferentes países y representantes de las principales instituciones multilaterales.

La misión técnica del FMI

La revisión que el Gobierno buscará cerrar en Bangkok tiene como antecedente la misión técnica que el Fondo realizó en Buenos Aires entre el 21 y el 29 de septiembre. Durante esos días, una delegación del organismo evaluó el cumplimiento de las metas correspondientes al segundo trimestre y mantuvo reuniones con funcionarios del equipo económico.

La misión estuvo encabezada por Joyce Wong, jefa de misión del FMI para la Argentina. Su trabajo se concentró en analizar los resultados económicos y fiscales alcanzados en el período bajo revisión, dentro del marco de los compromisos establecidos en el programa. Días atrás, la vocera del organismo, Julie Kozack, explicó que las conversaciones con el equipo económico que conduce Caputo no se limitan a los aspectos estrictamente técnicos del acuerdo, sino que también abarcan otros temas relacionados con la recuperación de la economía.

Según señaló, existe un reconocimiento conjunto entre el FMI y la administración del presidente Javier Milei acerca de la necesidad de continuar fortaleciendo la economía y ampliar los beneficios del crecimiento hacia todos los sectores. En ese planteo, el organismo también remarcó la importancia de generar empleo.

"Es importante asegurar que ese crecimiento, que hasta ahora ha sido muy amplio en los sectores energético, minero y agrícola, se distribuya más claramente en otros sectores de la economía, pero también en los trabajadores", remarcó Kozack.

La declaración introduce una dimensión adicional en las conversaciones: además de revisar los indicadores fiscales y monetarios, el organismo pone el foco en la capacidad de la recuperación para extenderse a otras actividades y alcanzar a una mayor proporción de trabajadores.

La inflación de septiembre

En paralelo con la agenda internacional, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este martes 13 de octubre el dato de inflación de septiembre, una cifra que el equipo económico seguirá de cerca durante el viaje oficial.

Las estimaciones de los analistas ubican el índice de precios entre el 2% y el 2,2%, un nivel superior al 1,7% registrado en agosto.

La publicación del indicador coincidirá con el desarrollo de las reuniones en Bangkok y sumará un dato relevante para el seguimiento de la evolución económica local. El resultado se conocerá mientras Caputo negocia con el FMI la aprobación de la tercera revisión del programa.

La cifra de inflación formará parte del contexto económico en el que se desarrollan las conversaciones, aunque los principales parámetros formales de la revisión corresponden a las metas fiscales y a la acumulación de reservas internacionales.

Las metas fiscales, bajo la lupa de los técnicos

La tercera revisión del FMI se realizará sobre los números de la economía argentina al cierre del segundo trimestre. En ese análisis, los técnicos del organismo pondrán especial atención en dos variables centrales: el resultado fiscal y la acumulación de reservas internacionales.

En materia fiscal, el programa establece una meta anual de superávit primario equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI). Este indicador será uno de los puntos centrales de la evaluación. El Gobierno llegará a las conversaciones con una proyección oficial algo más ambiciosa para el cierre del año. De acuerdo con las estimaciones incluidas en el Presupuesto 2027, el resultado primario de 2026 terminaría en el 1,5% del PBI, mientras que el resultado financiero sería positivo en 0,2%.

Sin embargo, esa proyección convive con las dificultades registradas durante el primer semestre, cuando el Gobierno no alcanzó el objetivo fiscal correspondiente a ese período.

Entre los factores que incidieron en el resultado se mencionan la evolución de la recaudación, las reducciones de distintos impuestos y los cambios en el calendario de algunos ingresos tributarios.

La diferencia entre las metas intermedias y las proyecciones oficiales para el cierre del año constituye uno de los elementos que deberán analizarse en el proceso de revisión. En ese marco, el equipo económico buscará sostener sus estimaciones fiscales mientras el organismo examina los resultados efectivamente alcanzados y su correspondencia con los compromisos del programa.

Las reservas internacionales

El otro componente central de la evaluación será la acumulación de reservas internacionales. Según los datos consignados, el Banco Central compró cerca de US$15.000 millones en lo que va del año y ya superó el objetivo anual de adquisición de dólares establecido en el programa con el FMI.

No obstante, el volumen de compras en el mercado no constituye el único parámetro que utiliza el organismo para evaluar el desempeño de la autoridad monetaria. Para la revisión también resulta determinante la evolución de las reservas netas computables, calculadas de acuerdo con la metodología acordada entre la Argentina y el Fondo.

Esta distinción introduce un elemento central en las negociaciones: haber superado el objetivo anual de compras de dólares no implica, por sí solo, que todos los indicadores vinculados con las reservas estén necesariamente cumplidos. La evaluación debe considerar la evolución de los activos del Banco Central bajo los criterios establecidos en el programa.

El FMI viene señalando que la recomposición de los activos del BCRA constituye una prioridad para reducir la vulnerabilidad externa y fortalecer la capacidad de la Argentina para enfrentar eventuales shocks. En consecuencia, las reservas serán uno de los capítulos principales de las conversaciones que mantendrá la delegación argentina durante su estadía en Tailandia.