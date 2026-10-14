Catamarca será sede del 5° Foro Provincial de Garantías, un encuentro que reunirá el 5 y 6 de noviembre a referentes del sistema de garantías, especialistas en economía y representantes del sector productivo. La actividad se desarrollará en el Auditorio OSDE, ubicado en Conesa 55, San Fernando del Valle de Catamarca, y tendrá como eje la articulación entre el financiamiento, la innovación y las necesidades de las empresas.

Bajo el lema "Ideas para transformar", la propuesta es organizada por el Fondo de Garantía Público de Catamarca (FOGACAT), junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Red Federal de Fondos de Garantía Públicos de la Argentina (FONRED). Además, cuenta con el apoyo de Banco Nación, Banco Galicia, Finética, Inviu y eQuador Finanzas.

El foro se desarrollará a lo largo de dos jornadas con agendas diferenciadas, destinadas a abordar distintas dimensiones del financiamiento y la gestión empresarial. El objetivo de la iniciativa es generar espacios de intercambio entre instituciones financieras, fondos de garantía y actores vinculados con la actividad productiva, con especial atención a las herramientas que pueden contribuir al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.

La primera jornada estará orientada a los fondos de garantía y a los integrantes del sistema financiero provenientes de distintos puntos del país. El segundo día, en tanto, tendrá como protagonista a la Jornada PyME, una instancia abierta a empresarios, emprendedores y profesionales relacionados con la producción.

El sistema de garantías

El jueves 5 de noviembre estará destinado a los fondos de garantía y a los actores del sistema financiero. Durante esa jornada se prevén espacios de intercambio sobre el contexto productivo, el papel que cumplen las garantías, la experiencia del cliente y las nuevas tecnologías aplicadas al sector.

Estos ejes permitirán reunir distintas perspectivas sobre los instrumentos de financiamiento y la relación entre las entidades que intervienen en el sistema y las empresas que necesitan acceder a recursos para desarrollar sus actividades.

La agenda contempla, de esta manera, tanto el análisis de las condiciones en las que se desenvuelve el sector productivo como la discusión sobre las herramientas disponibles y las transformaciones tecnológicas que atraviesan la actividad financiera.

La experiencia del cliente y la incorporación de nuevas tecnologías también formarán parte de las conversaciones previstas, en una propuesta que busca vincular los aspectos financieros con las necesidades de las empresas y las posibilidades de mejorar la gestión.

Economía e inteligencia artificial para las PyMEs

El viernes 6 de noviembre, desde las 8:30, se realizará la Jornada PyME, destinada a empresarios, emprendedores y profesionales vinculados con la actividad productiva. La agenda estará orientada a compartir herramientas, experiencias y nuevas perspectivas para la gestión de los negocios.

Entre los especialistas invitados se encuentra Osvaldo Giordano, economista y presidente del Instituto de Estudios Sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL). Su participación estará centrada en el análisis de la coyuntura económica, las oportunidades y los desafíos que enfrenta el sector productivo.

La exposición abordará el escenario económico desde la perspectiva de las empresas y de quienes desarrollan actividades productivas, en un espacio destinado a compartir elementos de análisis sobre las condiciones y perspectivas del sector.

También participará Cecilia Hugony, especialista en experiencia del cliente y fundadora de RealCX. Su intervención estará enfocada en las estrategias para fortalecer los vínculos con los clientes y generar relaciones duraderas con las empresas.

La experiencia del cliente constituye otro de los ejes de la jornada, con una propuesta orientada a compartir herramientas para mejorar la relación entre las organizaciones y las personas con las que interactúan. En ese marco, la participación de Hugony aportará una perspectiva específica sobre la construcción y el fortalecimiento de esos vínculos.

Un workshop práctico sobre datos

La agenda del viernes incluirá, además, un espacio dedicado a la inteligencia artificial, la automatización y el uso de datos aplicados a la gestión empresarial.

La actividad estará a cargo de Natalia Bortagaray, especialista en datos y desarrollo de software, quien brindará un workshop práctico sobre estas herramientas y sus posibilidades para mejorar la administración de los negocios. La propuesta incorporará una dimensión aplicada a la gestión cotidiana de las empresas, mediante el abordaje de la automatización y el aprovechamiento de los datos. De esta forma, la Jornada PyME combinará el análisis de la coyuntura económica con contenidos vinculados a la relación con los clientes y la incorporación de nuevas tecnologías.

La presencia de estos temas en una misma agenda permitirá reunir perspectivas diferentes sobre los desafíos empresariales: desde la interpretación del contexto económico hasta las estrategias comerciales y las herramientas tecnológicas disponibles para optimizar procesos.

Panel sobre el acceso al crédito

Otro de los espacios centrales de la Jornada PyME será un panel dedicado al papel estratégico del sistema de garantías en el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas.

Participarán representantes de cuatro instituciones y organismos vinculados con esta temática:

Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (CASFOG).

Dirección Nacional de SGR.

Red Federal de Fondos de Garantía Públicos de la Argentina (FONRED).

El intercambio estará enfocado en las herramientas disponibles y en los desafíos que persisten para facilitar el acceso al crédito de las empresas. El panel permitirá abordar el lugar que ocupa el sistema de garantías dentro de las alternativas de financiamiento para el sector PyME.

Este eje se vincula directamente con la orientación general del foro, que busca promover el intercambio entre las instituciones financieras y el entramado productivo. La discusión sobre las garantías y los instrumentos disponibles formará parte de una agenda que también incluye economía, experiencia del cliente e innovación tecnológica.

Datos para participar

Evento: 5° Foro Provincial de Garantías.

Lema: "Ideas para transformar".

Fechas: jueves 5 y viernes 6 de noviembre.

Horario de la Jornada PyME: desde las 8:30 del viernes 6.

Lugar: Auditorio OSDE, Conesa 55, San Fernando del Valle de Catamarca.

Organizan: FOGACAT, Consejo Federal de Inversiones (CFI) y FONRED.

Apoyan: Banco Nación, Banco Galicia, Finética, Inviu y eQuador Finanzas.

Acceso a la Jornada PyME: abierto y gratuito, con inscripción previa.

Inscripciones: https://fogacat.com.ar/jornada-pyme/

El encuentro propone así dos jornadas de intercambio sobre el financiamiento, las garantías y la innovación, con una agenda que combina el análisis económico, las estrategias para fortalecer la relación con los clientes, el uso de inteligencia artificial y las herramientas destinadas a facilitar el acceso al crédito de las PyMEs catamarqueñas.