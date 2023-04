El consejo de un empresario multimillonario a la Argentina: "Bitcoin"

El empresario multimillonario y habitual inversor en criptomonedas, Michael Saylor, hizo su aporte -desde sus redes sociales- a la situación actual del dólar blue en Argentina, que está cercano a los 500 pesos.

De acuerdo a su experiencia, Saylor indicó en Twitter que "si vivís en Argentina, ahora mismo necesitás Bitcoin". Lo cierto es que el multimillonario está íntimamente ligado a la moneda digital más popular, dado que su empresa, MicroStrategy, acumula un total de 140.000 Bitcoins, equivalentes actualmente a más de 4.000 millones de dólares.

En este sentido, el inversor sostuvo que la compra de Bitcoins en el país puede ser la posible solución a los numerosos problemas macroeconómicos que Argentina acarrea hace años.

De igual modo, los expertos aseguran que, si el dólar blue hoy es volátil, las criptomonedas lo son aún más y, por esa razón, dudan de que ésta pueda ser la poción mágica para el resurgimiento de la economía local. Sin ir más lejos, tanto el Banco Central como la UIF, tienen sus ojos puestos en este tipo de operaciones virtuales, mientras avanza el marco regulatorio de las mismas, pese a que ya son de uso habitual en algunas áreas del circuito económico formal.

If you live in Argentina right now, you need #bitcoin.

— Michael Saylor (@saylor) April 22, 2023