El dólar blue arrancó la semana en alza y se despegó de la cotización oficial

Una nueva e intensa jornada financiera sacudió el escenario económico argentino, dejando al descubierto un panorama de marcada complejidad en las cotizaciones del dólar. En el mercado minorista regulado, el dólar oficial se estableció en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, cifras que marcan el pulso inicial del acceso formal a la divisa estadounidense para el ciudadano de a pie.

Paralelamente, en el circuito informal de la city porteña, el dólar blue operó con una tónica de alta tensión, posicionándose en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta. Este comportamiento en el mercado paralelo evidencia la constante búsqueda de alternativas de cobertura frente a un entorno macroeconómico restrictivo, donde los inversores y ahorristas evalúan permanentemente las opciones disponibles para proteger sus tenencias.

Alternativas bursátiles: el rol del MEP y la salida de capitales

En el terreno de la legalidad financiera, los inversores locales encontraron un canal regulado indispensable a través del mercado bursátil. El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, mostró valores de $1.535,80 para la compra y $1.537,20 para la venta. Esta opción se consolidó como el canal preferido por las empresas y particulares que necesitan dolarizar sus excedentes sin infringir normativas fiscales, asumiendo en el proceso el riesgo inherente a la volatilidad de los bonos soberanos que sustentan esta operatoria.

Por otra parte, para aquellos actores económicos enfocados de manera específica en la salida de divisas del país, el costo financiero se encareció notablemente. El dólar contado con liquidación (CCL) se ubicó en un escalón más alto al cotizar a $1.612,10 para la compra y $1.612,60 para la venta. Este elevado valor expone con claridad el precio extra que el mercado convalidó para realizar transferencias de capital al exterior, una maniobra que resulta clave en un contexto marcado por persistentes restricciones cambiarias.

Comercio exterior y la consolidación del ecosistema cripto

En una dimensión paralela del sistema, el segmento que rige el comercio exterior y las transacciones de grandes volúmenes mantuvo una dinámica contenida. El dólar mayorista, que opera estrictamente entre bancos y corporaciones, presentó valores de $1.506 para la compra y $1.515 para la venta. Si bien esta cotización se sostiene formalmente como la más baja de todo el ecosistema cambiario, diversos especialistas advierten que ya no refleja la realidad de los precios de la calle ni las verdaderas presiones que operan sobre la economía real.

Finalmente, el dólar cripto —operado mediante monedas estables o stablecoins— se situó en $1.608,61 para la compra y $1.611,12 para la venta. Al alinearse de manera estrecha con los valores del contado con liquidación, esta variante digital ratifica la creciente adopción de los criptoactivos en la Argentina. De este modo, los activos digitales se afianzan tanto como un refugio de valor inmediato como una vía de escape digital frente a los controles tradicionales que condicionan el normal flujo de la economía.