El Gobierno evalúa pagar un bono a jubilados y pensionados

El Gobierno otorgaría un bono a los jubilados y pensionados de haberes más bajos para compensar la pérdida que están teniendo frente a la inflación.



Se espera que en las próximas horas se realice el anuncio, una vez que quede definido el valor del bono, que se pagaría en abril y abarcaría a 5 millones de jubilados y pensionados sobre los 8,4 millones de todo el sistema.



A mediados de febrero, al difundirse el porcentaje de la primera movilidad del año para el período marzo-abril-mayo, el Presidente Alberto Fernández aseguró: “Anunciamos el primer aumento de la movilidad jubilatoria de 2022. Es de un 12,28% en jubilaciones, pensiones y asignaciones y alcanza a más de 16 millones de argentinas y argentinos. Todas las jubiladas y jubilados empezarán el año ganándole a la inflación”.

De no cobrar un bono compensatorio jubilados y beneficiarios de haberes bajos y prestaciones sociales deberían esperar hasta junio para empezar a percibir el siguiente aumento.



No obstante, según el diario Clarín, en el Gobierno hubo un importante debate porque en el informe del Staff del FMI, emitido el pasado viernes 25, luego de señalar que el Gobierno seguirá aplicando la fórmula de movilidad agrega que "deben evitarse las subas discrecionales de las jubilaciones y pensiones ya que pueden socavar las metas fiscales y la sostenibilidad del sistema".



Las subas “discrecionales” son los bonos que el Gobierno estuvo otorgando en 2020 y 2021 por fuera de los aumentos trimestrales para compensar a un sector de los jubilados y pensionados por la mayor inflación. El último bono se pagó en diciembre y fue de $ 8.000.



La fórmula trimestral de movilidad combina la suba de los salarios y de la recaudación, sin garantía si la inflación resulta superior. En 2020 y 2021 hubo bonos para las jubilaciones más bajas que no se integraron a los haberes, en tanto los de haberes medios y más altos no tuvieron ninguna compensación.