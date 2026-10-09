El riesgo país cierra la semana en 579 puntos: qué pasa con las acciones argentinas

El riesgo país argentino cerró la semana con una nueva caída y se ubicó en 579 puntos básicos, luego de retroceder un 1,5% durante la jornada de este viernes. De esta manera, el indicador logró mantenerse por debajo de los 600 puntos, nivel que había alcanzado la semana pasada, cuando llegó a registrar un pico de 649 unidades.

La nueva baja se produjo en una rueda marcada por movimientos dispares en los distintos segmentos del mercado financiero. Mientras el indicador de riesgo país continuaba su descenso, los bonos en dólares comenzaron la jornada con leves subas, aunque posteriormente cambiaron de tendencia y pasaron a registrar pérdidas de hasta el 0,20%.

El comportamiento de los activos argentinos se inscribió en una semana en la que la deuda soberana en moneda extranjera consiguió recuperar parte del terreno perdido, en sintonía con la evolución de los mercados emergentes. Esa trayectoria tuvo una excepción durante el miércoles, cuando se produjo un retroceso que interrumpió temporalmente la secuencia favorable observada al comienzo de la semana.

La evolución del riesgo país volvió a colocar el foco en el desempeño de los títulos públicos y en las condiciones que influyen sobre la percepción de los inversores. Después de haber superado los 600 puntos y alcanzar los 649 la semana anterior, el indicador finalizó este viernes en 579, una referencia que refleja el retroceso registrado durante las últimas jornadas.

Los bonos recuperaron terreno

La deuda argentina denominada en dólares mostró una recuperación durante la semana, acompañando una tendencia positiva que también se observó en otros mercados emergentes. De acuerdo con el análisis de PPI, el movimiento se produjo en un contexto en el que las tasas de interés a nivel global se mantuvieron relativamente estables.

Desde esa firma señalaron que la mejora en el desempeño de los activos no fue exclusiva de la Argentina. "En un marco donde las tasas a nivel global se mantuvieron relativamente estables, el mejor ánimo no fue exclusivo de Argentina: los activos emergentes también operaron al alza", indicaron.

La explicación apunta a un escenario de mayor predisposición de los inversores hacia los activos de mercados emergentes, en el que los títulos argentinos también pudieron recuperar posiciones. Sin embargo, el recorrido no fue uniforme durante toda la semana, ya que el retroceso del miércoles interrumpió los avances que se habían registrado previamente.

El impulso más importante para los bonos llegó durante las primeras jornadas de la semana. Según el análisis de PPI, la victoria en primera vuelta de Flávio Bolsonaro en Brasil fue uno de los factores que acompañaron la mejora de los títulos argentinos. A ese acontecimiento se sumó posteriormente una jornada en la que aumentó el apetito global por el riesgo.

La combinación de ambos elementos favoreció los avances registrados el lunes y el martes, jornadas que se destacaron por las subas significativas de los bonos. De acuerdo con la evaluación de la firma, ese movimiento contribuyó a la recuperación semanal de la deuda en dólares.

No obstante, el comportamiento observado al inicio del período no se mantuvo sin interrupciones. El tropezón del miércoles marcó una pausa en la tendencia, aunque la recuperación acumulada permitió que los títulos terminaran la semana dentro de un panorama general de mejora respecto de los momentos de mayor debilidad.

Los bonos cambiaron de tendencia

A pesar de la recuperación semanal, la operatoria de este viernes presentó movimientos diferentes a lo largo de la jornada. Los bonos en dólares comenzaron el día con leves subas, pero luego revirtieron esa tendencia y pasaron a registrar bajas de hasta el 0,20%.

Ese comportamiento mostró que la mejora acumulada durante los días anteriores no impidió que aparecieran movimientos de ajuste en la última rueda de la semana. El balance semanal de la deuda en moneda extranjera continuó vinculado a la evolución de los mercados emergentes y a los factores que habían favorecido las subas del lunes y el martes.

En paralelo, el riesgo país retrocedió hasta los 579 puntos básicos, con una baja diaria del 1,5%. La evolución del indicador y la trayectoria intradiaria de los bonos reflejaron movimientos que no fueron completamente coincidentes, aunque ambos segmentos formaron parte de la dinámica financiera de la jornada.

Las acciones argentinas operaron con subas

En el mercado accionario, la mayoría de las acciones argentinas registraba avances durante la jornada, aunque las subas se mantenían limitadas. Entre los papeles que mostraban el mejor desempeño se destacaban YPF, con una mejora del 3,1%, y Edenor, con una suba del 1,8%.

En la plaza porteña, el índice Merval avanzaba un 0,40%, en una rueda en la que predominaban las variaciones positivas, aunque sin movimientos generalizados de gran magnitud. El desempeño de YPF y Edenor las ubicaba entre las principales referencias alcistas del mercado local. La petrolera encabezaba las subas mencionadas, con un incremento del 3,1%, mientras que Edenor avanzaba un 1,8%.

El movimiento del Merval, por su parte, reflejaba una mejora más moderada en el conjunto del mercado. El avance del 0,40% se produjo en paralelo con el descenso del riesgo país y con una operatoria de bonos que pasó de las subas iniciales a las pérdidas durante el transcurso del viernes.

De esta manera, la renta variable argentina mostraba un balance mayoritariamente positivo en cuanto a la dirección de los precios, aunque las variaciones registradas eran acotadas y el desempeño difería entre los distintos activos.

El dólar mayorista se mantuvo en $1.515,5

En el mercado cambiario, el dólar mayorista se mantenía en $1.515,5, luego de haber registrado una baja de $1,50 durante la rueda del jueves. En el segmento minorista, el Banco Nación cotizaba la divisa a $1.540.

La estabilidad del tipo de cambio mayorista en el nivel informado se produjo después del descenso de la jornada anterior, en un contexto en el que también se observaron operaciones vinculadas con instrumentos de cobertura cambiaria y compras de divisas por parte del Banco Central. PPI señaló que la baja del tipo de cambio oficial del jueves coincidió con la aparición de posibles señales de oferta de cobertura oficial. En particular, la firma destacó la operatoria de la letra dólar linked con vencimiento a fin de mes, identificada como D30O6, que registró un volumen de US$ 117 millones.

Ese monto representó el mayor volumen operado durante el mes para el instrumento mencionado, según el análisis difundido por PPI. La actividad en esa letra fue uno de los elementos que la firma vinculó con el comportamiento observado en el mercado cambiario durante la jornada del jueves.