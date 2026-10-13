Georgieva destacó la disciplina fiscal de Milei tras reunirse con Caputo

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, destacó la disciplina fiscal del Gobierno del presidente Javier Milei luego de mantener una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de la Reunión Anual del organismo, que se desarrolla en Bangkok, Tailandia.

El encuentro permitió abordar el estado de las conversaciones entre la Argentina y el Fondo, en una instancia en la que los equipos técnicos trabajan para finalizar las discusiones correspondientes a la tercera revisión. Tras la reunión, tanto Georgieva como Caputo se refirieron públicamente al intercambio y destacaron el tono positivo de la conversación.

La titular del organismo internacional expresó su reconocimiento a las mejoras en los fundamentos económicos argentinos y a la resiliencia del país, con especial énfasis en la disciplina fiscal. Sus declaraciones fueron difundidas a través de su cuenta oficial en la red social X, donde también confirmó que continúan las tareas conjuntas para avanzar en la revisión.

Georgieva valoró la disciplina fiscal

A través de una publicación en X, Georgieva destacó la orientación de la política económica argentina y contrastó la situación con las dificultades fiscales que enfrentan otros países.

"Damos la bienvenida a las mejoras en los fundamentos económicos y la resiliencia, anclados en la disciplina fiscal mientras muchos países luchan con altos déficits", señaló la directora gerente del FMI.

El mensaje puso el foco en el equilibrio de las cuentas públicas como uno de los elementos que el organismo considera relevantes dentro del desempeño económico argentino. La referencia a los fundamentos económicos y a la resiliencia acompañó el reconocimiento a la política fiscal implementada por la administración de Javier Milei.

La funcionaria también hizo referencia al estado de las conversaciones entre las delegaciones y confirmó que ambas partes mantienen un trabajo coordinado para completar la etapa de revisión en curso.

En ese sentido, Georgieva escribió: "Excelente reunión con el ministro Luis Caputo y el presidente del BCRA, Santiago Bausili. Nuestros equipos están trabajando estrechamente para finalizar las discusiones de la tercera revisión". La publicación identificó a los principales participantes argentinos del encuentro y dejó constancia de la continuidad de las conversaciones técnicas entre el organismo internacional y las autoridades económicas del país.

Caputo calificó el encuentro como "muy excelente"

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, también se refirió a la reunión y destacó el respaldo expresado por la titular del Fondo a las medidas económicas del Gobierno nacional. Tras el encuentro, el funcionario calificó la conversación como "muy excelente" y remarcó especialmente los comentarios de Georgieva sobre la política fiscal de la administración de Milei.

"Fue muy elogiosa de la disciplina fiscal", escribió Caputo en su cuenta de X.

Las declaraciones del ministro coincidieron con el mensaje difundido por la directora gerente del FMI, quien había destacado las mejoras en los fundamentos económicos y la resiliencia de la Argentina, vinculándolas con la disciplina fiscal.

El intercambio público de ambos funcionarios puso de relieve la valoración positiva que Georgieva expresó sobre ese aspecto de la gestión económica. Al mismo tiempo, las referencias al trabajo conjunto para completar la tercera revisión indicaron que las conversaciones entre las partes continúan en desarrollo.

La reunión se concretó en el contexto de la Reunión Anual del FMI en Bangkok, Tailandia, un ámbito en el que Caputo mantuvo el encuentro con Georgieva acompañado por el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili.

Los equipos trabajan para finalizar la tercera revisión

Uno de los puntos centrales mencionados por Georgieva fue el avance de las discusiones vinculadas con la tercera revisión. La funcionaria señaló que los equipos del organismo y de la Argentina están trabajando estrechamente para finalizar esa instancia.

La revisión constituye, de acuerdo con las declaraciones difundidas por la propia titular del Fondo, una de las cuestiones que continúan en tratamiento entre las partes. Sin embargo, los mensajes públicos posteriores a la reunión no detallaron otros aspectos específicos de las conversaciones ni precisaron nuevos plazos para su conclusión.

La coincidencia entre las publicaciones de Georgieva y Caputo estuvo centrada en dos elementos: la valoración de la disciplina fiscal del Gobierno argentino y la continuidad del trabajo técnico para avanzar en la revisión.

En ese marco, el encuentro se desarrolló mientras el organismo mantiene sus evaluaciones sobre la evolución de la economía nacional y sus perspectivas para el período en curso.