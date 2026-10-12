La Capital con 65% de ocupación hotelera y un impacto económico de $680 millones

San Fernando del Valle de Catamarca registró una ocupación hotelera del 65% durante el fin de semana largo del 10 al 12 de octubre, con un impacto económico estimado en $680.545.800. En ese período, la ciudad recibió a 2.866 visitantes, en un movimiento que también se reflejó en los establecimientos de alojamiento, la gastronomía, los comercios de productos regionales y los principales atractivos turísticos.

Los datos surgen del relevamiento realizado por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, a través del Observatorio de Turismo Municipal, organismo que lleva adelante un seguimiento sistemático de la actividad para conocer el comportamiento de la demanda y evaluar la evolución del destino.

El balance muestra un desempeño favorable en comparación con el mismo fin de semana de 2025. De acuerdo con los indicadores oficiales, la cantidad de visitantes aumentó un 95,3%, mientras que el impacto económico estimado creció un 80,7%.

Estas cifras permiten dimensionar el movimiento registrado durante las tres jornadas y ofrecen una referencia sobre la incidencia del turismo en diferentes sectores de la economía local. El gasto asociado a los servicios de alojamiento, la gastronomía y la compra de productos regionales fue considerado para estimar el impacto económico total.

Ocupación según la categoría de alojamiento

El informe técnico municipal comprendió un relevamiento de 23 establecimientos de alojamiento, con un total de 593 habitaciones. Los resultados evidenciaron diferencias entre los tipos y las categorías de hospedaje, aunque algunos segmentos registraron niveles de ocupación destacados.

Entre los establecimientos relevados, las cabañas y los residenciales alcanzaron una ocupación del 80%, mientras que los hoteles de dos estrellas registraron un 77,2% y los hoteles de tres estrellas llegaron al 72,2%.

Además de estos porcentajes, el Observatorio identificó picos de ocupación del 100% en establecimientos correspondientes a las categorías apart hotel, hoteles de tres estrellas y otros alojamientos. Estos registros reflejan que, mientras el promedio general de ocupación de la Capital se ubicó en el 65%, determinados establecimientos completaron la totalidad de sus plazas disponibles durante el período analizado. El comportamiento de la demanda, por lo tanto, presentó diferencias de acuerdo con las características y la categoría de cada alojamiento.

Un impacto económico de $680,5 millones

El movimiento de visitantes generó un impacto económico estimado de $680.545.800, según los cálculos del Observatorio de Turismo Municipal. La estimación contempla el gasto vinculado con tres rubros principales: alojamiento, gastronomía y comercios de productos regionales.

Durante el fin de semana largo se contabilizaron 2.866 visitantes, con una estadía promedio de 2,7 noches. Este dato permite observar que el movimiento turístico no se limitó a visitas de corta duración, sino que incluyó permanencias que incidieron en el consumo de servicios y productos durante varios días.

La comparación interanual también constituye uno de los aspectos destacados del balance. Frente al mismo fin de semana de 2025, la cantidad de visitantes creció un 95,3% y el impacto económico estimado aumentó un 80,7%. Ambas variaciones forman parte de los indicadores utilizados por el municipio para evaluar el desempeño de San Fernando del Valle de Catamarca como destino turístico y conocer la evolución de la actividad durante períodos de mayor circulación de visitantes.

Tucumán encabezó la procedencia de los visitantes

El relevamiento permitió establecer que el 100% de los visitantes encuestados fueron de origen nacional. Dentro de ese universo, Tucumán ocupó el primer lugar entre las provincias emisoras, seguida por Santiago del Estero, Córdoba, Buenos Aires y La Rioja.

La distribución por procedencia quedó conformada de la siguiente manera:

Tucumán: 23%.

Santiago del Estero: 15%.

Córdoba: 13%.

Buenos Aires: 10%.

La Rioja: 8%.

Estos datos identifican a las provincias que tuvieron mayor participación entre las personas relevadas durante el fin de semana largo y aportan información sobre el origen de la demanda turística que recibió la Capital catamarqueña.

En cuanto a las motivaciones del viaje, las vacaciones y las actividades de ocio fueron la principal razón para visitar la ciudad, con el 69% de las respuestas. El turismo religioso, por su parte, representó el 29%, lo que evidencia la presencia de ambas modalidades entre los motivos declarados por los visitantes.

La composición de los grupos de viaje también fue relevada por el Observatorio. El 62% viajó en familia, el 23% lo hizo en pareja y el 15% llegó acompañado por amigos. Respecto de los medios de transporte, el automóvil particular fue la opción más utilizada, con el 52%, seguido por los ómnibus de contingentes, que representaron el 25%.

La experiencia turística

Entre los indicadores vinculados con la experiencia de quienes visitaron San Fernando del Valle de Catamarca, el informe registró resultados favorables en las respuestas relacionadas con la recomendación del destino y la posibilidad de regresar.

Según el relevamiento, el 100% de las personas encuestadas manifestó que recomendaría la ciudad y señaló que es muy probable que vuelva a visitarla. Otro dato destacado es que el 96% indicó que no había considerado otros destinos para realizar su viaje. A su vez, el 37% señaló que era la primera vez que visitaba la Capital catamarqueña.

Estos indicadores permiten conocer las respuestas de los turistas sobre su experiencia y las alternativas que evaluaron antes de viajar. También forman parte de la información que el Observatorio reúne para analizar el comportamiento de la demanda y el desempeño del destino.

Pueblo Perdido de la Quebrada y Casa de la Puna

El movimiento del fin de semana largo también quedó reflejado en los ingresos registrados en los atractivos turísticos incluidos en el relevamiento municipal. Durante las tres jornadas se contabilizaron 324 ingresos en los atractivos turísticos relevados por el Observatorio. Entre los espacios con mayor cantidad de visitantes se destacó el Pueblo Perdido de la Quebrada, que recibió a 162 personas, seguido por la Casa de la Puna, con 80.

Por otra parte, 87 personas acudieron a los museos municipales Adán Quiroga y Caravati durante el período considerado.

Los registros ofrecen una referencia sobre la circulación de visitantes por algunos de los espacios turísticos y culturales de la ciudad, en coincidencia con las actividades programadas para el fin de semana largo.

Actividades culturales y recreativas

Durante el período, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital también programó distintas propuestas culturales y recreativas destinadas tanto a los turistas como a los residentes. En el Pueblo Perdido de la Quebrada se desarrollaron rituales ancestrales y talleres. En tanto, la Casa de la Puna fue escenario de la feria Manos Catamarqueñas y de la propuesta Encuentros por el mundo.

Estas actividades formaron parte de la agenda prevista para acompañar el movimiento turístico del fin de semana largo y ofrecer alternativas de participación y disfrute en distintos espacios de la ciudad.

La programación se integró así al conjunto de servicios y atractivos relevados por el municipio, en un período en el que la Capital recibió visitantes provenientes de distintas provincias del país.