La inflación mayorista se aceleró al 3,2% en septiembre, según el INDEC

La inflación mayorista registró una marcada aceleración durante septiembre y alcanzó el 3,2% mensual, impulsada principalmente por el fuerte aumento del petróleo y el gas. De acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el incremento llevó la variación acumulada de los últimos doce meses al 29,2%, mientras que entre enero y septiembre los precios mayoristas aumentaron un 22,8%.

El resultado representó una suba de 1,1 puntos porcentuales respecto de agosto, cuando el indicador había registrado una variación del 2,1%. De esta manera, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) volvió a mostrar una aceleración y se ubicó entre los aumentos mensuales más elevados de 2026, solamente por debajo del 3,4% registrado en marzo.

La evolución de septiembre modificó el comportamiento que había mostrado el indicador durante los meses anteriores. Después de un período de desaceleración entre abril y julio, los precios mayoristas retomaron una trayectoria ascendente en agosto, tendencia que se profundizó durante el noveno mes del año.

El aumento estuvo relacionado, principalmente, con la incidencia de los productos energéticos, en particular el petróleo crudo y el gas. La suba de estos insumos repercutió sobre el índice general y volvió a poner el foco en la evolución de los costos que enfrentan los sectores productivos.

#DatoINDEC Los precios mayoristas aumentaron 3,2% en septiembre de 2026 respecto del mes previo y 29,2% interanual. En los primeros nueves meses del año acumularon un alza de 22,8% https://t.co/d2x2UD5s7o https://t.co/KDJGjTNgJB — INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 16, 2026

La inflación mayorista superó a la minorista

El incremento del IPIM también quedó por encima de la variación registrada por los precios al consumidor durante septiembre. Mientras el indicador mayorista avanzó un 3,2%, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró una suba mensual del 1,9%.

La diferencia entre ambos indicadores fue de 1,3 puntos porcentuales, con un avance más pronunciado de los precios mayoristas frente a los valores que pagan directamente los consumidores.

Esta brecha refleja que durante septiembre los precios de los bienes comercializados al por mayor registraron un movimiento más intenso que el observado en el nivel minorista. Sin embargo, las variaciones de ambos índices no son equivalentes ni necesariamente evolucionan al mismo ritmo.

Los precios mayoristas reflejan los cambios en los valores de los productos nacionales e importados que se comercializan en esa etapa de la actividad económica. Su evolución permite observar las variaciones de costos en distintos rubros, incluidos los insumos energéticos, agropecuarios e industriales.

El incremento acumulado del 22,8% entre enero y septiembre y la variación interanual del 29,2% muestran la magnitud de los aumentos registrados durante el período. A su vez, la aceleración mensual de septiembre marcó un cambio respecto de los registros más bajos que se habían observado a mediados de año.

El petróleo fue el principal motor de la suba

Uno de los factores determinantes del resultado de septiembre fue el comportamiento del precio internacional del crudo. Durante ese mes, el petróleo registró un aumento mensual del 15%, mientras que la variación interanual alcanzó el 67,7%. La evolución de este mercado estuvo vinculada con la incertidumbre y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Estos factores presionaron sobre el sector energético y generaron preocupación por el abastecimiento, el transporte marítimo y los precios de los combustibles.

El movimiento del petróleo tuvo una incidencia directa en la composición del índice mayorista. Dentro de los productos nacionales, el rubro petróleo crudo y gas fue el de mayor contribución al aumento general, con 1,43 puntos porcentuales.

Detrás de ese componente se ubicaron otros sectores que también aportaron al resultado mensual:

Petróleo crudo y gas: 1,43 puntos porcentuales de incidencia.

Productos agropecuarios: 0,30 puntos porcentuales.

Productos refinados del petróleo: 0,28 puntos porcentuales.

Alimentos y bebidas: 0,20 puntos porcentuales.

Sustancias y productos químicos: 0,16 puntos porcentuales.

La composición de estas contribuciones muestra que el impacto de la energía fue el elemento más significativo en la aceleración del índice, aunque no el único. Los productos agropecuarios, los alimentos y bebidas, los refinados del petróleo y los productos químicos también participaron en la variación registrada durante septiembre.

El peso del rubro energético resulta especialmente relevante por su presencia en diferentes actividades productivas. En el período analizado, la suba del petróleo y el gas coincidió con aumentos en otros componentes del índice, en un contexto internacional caracterizado por la incertidumbre sobre el mercado energético.

Los nacionales aumentaron más que los importados

La desagregación del índice según el origen de los productos mostró diferencias importantes durante septiembre. Los productos nacionales aumentaron un 3,4%, mientras que los importados registraron una suba del 0,4%. La diferencia entre ambos grupos fue de tres puntos porcentuales. Así, el movimiento de los bienes producidos en el país tuvo una incidencia más intensa sobre la evolución mensual de los precios mayoristas que la correspondiente a los productos provenientes del exterior.

El comportamiento de los productos nacionales estuvo influido por los aumentos registrados en los rubros de mayor incidencia, entre ellos el petróleo crudo y el gas. También contribuyeron los productos agropecuarios, los refinados del petróleo, los alimentos y bebidas, y las sustancias y productos químicos.

Estos datos permiten identificar los componentes que explicaron una parte importante de la aceleración del índice general. En particular, la distancia entre los aumentos de los productos nacionales e importados muestra que la suba mensual no se distribuyó de manera uniforme entre todos los bienes considerados.

La evolución mensual mostró un cambio de tendencia

La trayectoria del índice mayorista durante 2026 permite observar con mayor claridad la aceleración registrada en septiembre. Después de alcanzar un incremento del 5,2% en abril, el indicador inició un período de desaceleración que se extendió hasta julio.

La evolución mensual fue la siguiente:

Abril: 5,2%.

Mayo: 2,5%.

Junio: 1,1%.

Julio: 0,8%.

Agosto: 2,1%.

Septiembre: 3,2%.

La secuencia muestra que, luego del máximo de abril, la variación descendió durante tres meses consecutivos, hasta llegar al 0,8% en julio. Sin embargo, el comportamiento cambió en agosto, cuando el incremento mensual se elevó al 2,1%, y continuó acelerándose en septiembre, con una suba del 3,2%.

El resultado del noveno mes del año se ubicó así entre los aumentos mensuales más elevados de 2026, detrás del 3,4% registrado en marzo y del 5,2% de abril, de acuerdo con los valores informados para esos períodos.

La recuperación de la inflación mayorista durante los últimos dos meses del período analizado coincidió con el incremento de los precios energéticos, especialmente del petróleo. Esta evolución volvió a poner en primer plano la incidencia de los insumos sobre los costos de producción.

Otros indicadores también registraron aumentos

Además del IPIM, otros dos indicadores publicados por el INDEC reflejaron subas durante septiembre. El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) avanzó un 3,4%, mientras que el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) registró un incremento del 3,8%.

Este último indicador mostró un comportamiento diferenciado entre sus componentes. Los productos primarios aumentaron un 7,9%, mientras que los productos manufacturados y la energía eléctrica registraron una suba del 2,1%.

Los resultados permiten observar que los aumentos no tuvieron la misma intensidad en todos los segmentos relevados. En el caso del IPP, la variación de los productos primarios fue considerablemente superior a la correspondiente a los productos manufacturados y la energía eléctrica.

En conjunto, los tres indicadores mayoristas publicados por el organismo estadístico mostraron incrementos durante septiembre: 3,2% para el IPIM, 3,4% para el IPIB y 3,8% para el IPP. Cada uno ofrece una medición específica de la evolución de los precios dentro del circuito mayorista y productivo.