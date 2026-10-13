La inflación de septiembre fue del 1,9% y acumula un alza de 23,6% en el año

La inflación de septiembre fue del 1,9%, con un incremento acumulado del 23,6% en lo que va del año, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional registró así una aceleración de 0,2 puntos porcentuales en comparación con agosto, cuando la variación mensual había sido del 1,7%.

El informe oficial también indicó que el indicador acumuló un aumento del 33,4% en los últimos 12 meses, una referencia que permite observar la evolución de los precios en términos interanuales. Los datos difundidos por el organismo estadístico muestran diferencias entre las divisiones que componen el índice. Mientras algunos rubros registraron aumentos superiores al promedio nacional, otros tuvieron variaciones más moderadas. Entre los sectores con mayores incrementos se destacaron los servicios vinculados con la vivienda, los gastos educativos, las comunicaciones y la salud.

La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó las subas de septiembre, con un aumento del 3,1%. Le siguieron Educación, con el 3%, y Comunicación, con el 2,5%. También se ubicaron por encima del nivel general Salud, con el 2,4%, y Alimentos y bebidas no alcohólicas, con el 2%.

En el extremo opuesto, Restaurantes y hoteles registró una variación del 1,1%, mientras que Prendas de vestir y calzado aumentó el 1,4%. Ambos rubros presentaron las menores variaciones mensuales a nivel nacional.

#DatoINDEC Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 1,9% en septiembre con respecto de agosto y acumularon un alza de 23,6% en el año https://t.co/oZPDcvl43a https://t.co/GHL70MJJgx — INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 13, 2026

Vivienda y educación lideraron los aumentos del mes

El principal incremento de septiembre correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró una suba del 3,1%, por encima del IPC general del 1,9%.

La división comprende distintos componentes relacionados con los gastos del hogar, entre ellos los servicios de electricidad y gas, que también aparecen entre los principales factores de aumento identificados dentro de los precios regulados. En segundo lugar se ubicó Educación, con un incremento mensual del 3%. Comunicación ocupó el tercer puesto, con el 2,5%, mientras que Salud registró una variación del 2,4%.

Estos porcentajes reflejan comportamientos diferentes entre los rubros que integran el índice de precios. La variación general del 1,9% se ubicó por debajo de los aumentos registrados en las cinco divisiones mencionadas, aunque la incidencia de cada una sobre el resultado nacional depende de su participación en la estructura del IPC.

#DatoINDEC IPC Nacional: la división con mayor variación mensual en septiembre de 2026 fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,1%); y la de menor, Restaurantes y hoteles (1,1%) https://t.co/oZPDcvl43a https://t.co/IdRg9NUWso — INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 13, 2026

Alimentos y bebidas

Aunque el incremento de Alimentos y bebidas no alcohólicas fue del 2%, apenas por encima del nivel general, el rubro tuvo una incidencia significativa en la variación mensual del IPC. Según el informe del INDEC, esta división fue la de mayor incidencia en el resultado mensual en las distintas regiones del país, con excepción del Gran Buenos Aires (GBA). En esa zona, el mayor impacto correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

La diferencia muestra que el comportamiento del índice nacional no depende exclusivamente de cuáles son las divisiones que presentan los aumentos porcentuales más elevados. También interviene el peso que cada rubro tiene en la composición del indicador y su influencia en el gasto de los hogares.

En septiembre, Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba del 2%, mientras que los precios de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles avanzaron un 3,1%. Sin embargo, el primer rubro fue el de mayor incidencia en la mayoría de las regiones, de acuerdo con los datos oficiales.

Esta distinción resulta relevante para interpretar los resultados del índice, dado que una división puede registrar un incremento porcentual inferior al de otras y, aun así, tener una influencia considerable sobre la variación mensual.

Los precios núcleo, estacionales y regulados

En el informe difundido este martes, el INDEC también detalló el comportamiento de las distintas categorías de precios que integran el IPC. La publicación coincidió con la presentación del reporte de la canasta básica. De acuerdo con el organismo, los precios del IPC Núcleo aumentaron un 1,7% durante septiembre. Dentro de esta categoría, las subas estuvieron vinculadas con las comidas fuera del hogar y los productos farmacéuticos.

Por su parte, los precios estacionales registraron un incremento del 2,9%. Los principales aumentos de esta categoría se concentraron en verduras, tubérculos y legumbres. En tanto, los precios regulados avanzaron un 2,3%, con incrementos destacados en gas, electricidad y gastos de prepagas.

Los resultados de las tres categorías fueron los siguientes:

IPC Núcleo: 1,7%, con aumentos vinculados a comidas fuera del hogar y productos farmacéuticos.

Precios estacionales: 2,9%, impulsados principalmente por verduras, tubérculos y legumbres.

Precios regulados: 2,3%, con aumentos destacados en gas, electricidad y gastos de prepagas.

El IPC Núcleo presentó una variación inferior al nivel general del 1,9%, mientras que los precios estacionales y regulados registraron incrementos superiores. Estas diferencias permiten observar cómo evolucionaron los distintos componentes del indicador durante el período analizado.

En particular, los productos estacionales mostraron una suba del 2,9%, mientras que los regulados avanzaron un 2,3%. El núcleo, por su parte, registró el menor incremento de las tres categorías, con el 1,7%.

Restaurantes, hoteles e indumentaria

En el otro extremo de las variaciones mensuales se ubicaron Restaurantes y hoteles, con un incremento del 1,1%, y Prendas de vestir y calzado, con una suba del 1,4%. Ambas divisiones presentaron los aumentos más bajos del relevamiento nacional de septiembre. Sus variaciones quedaron por debajo del IPC general, que se ubicó en el 1,9%.

La diferencia entre los rubros con mayores y menores incrementos refleja la heterogeneidad del comportamiento de los precios durante el mes. Mientras Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una suba del 3,1%, Restaurantes y hoteles avanzó un 1,1%.

Educación, con el 3%, y Comunicación, con el 2,5%, también se ubicaron entre las divisiones con mayores incrementos, en contraste con las variaciones más moderadas de la indumentaria y los servicios de restaurantes y hoteles.

La inflación por regiones

El informe del INDEC también mostró diferencias territoriales en la evolución de los precios. Durante septiembre, el Gran Buenos Aires y la región Pampeana registraron una inflación mensual del 2%, ambos por encima del promedio nacional del 1,9%.

El Noroeste y Cuyo presentaron una variación del 1,9%, en línea con el indicador nacional. En tanto, el Noreste registró un aumento del 1,7% y la Patagonia tuvo la menor variación mensual, con el 1,4%. El detalle regional quedó establecido de la siguiente manera:

Gran Buenos Aires: 2%.

Región Pampeana: 2%.

Noroeste: 1,9%.

Cuyo: 1,9%.

Noreste: 1,7%.

Patagonia: 1,4%.

De esta manera, las diferencias geográficas oscilaron entre el 1,4% registrado en la Patagonia y el 2% observado en el Gran Buenos Aires y la región Pampeana.

La evolución regional también presentó diferencias en cuanto a la incidencia de las divisiones sobre el resultado mensual. Mientras Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el rubro con mayor incidencia en las regiones, en el Gran Buenos Aires ese lugar correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.