Las ventas del comercio minorista cayeron un 27% en el primer bimestre del año

Las ventas del comercio minorista en el sector pyme se retrajeron 25,5% en febrero, a precios constantes, y acumulan una caída del 27% en el primer bimestre del año, frente al mismo periodo del año pasado. En la comparación con enero, las ventas del segundo mes del año bajaron 7,4%, según el Índice de Ventas Minoristas Pymes de la Confederación Argentina de la en Mediana Empresa (CAME) que relevó la actividad de 1.350 comercios minoristas de todo el país.

“Desde muchos comercios se señaló a febrero como un mes para el olvido, con días consecutivos donde no se registraron ventas. Las familias dejaron visibles todos sus problemas económicos y en los hogares hubo desahorro (los gastos fueron mayores que los ingresos) para llegar a fin de mes. Asimismo, las vacaciones se llevaron el dinero excedente”, señaló el informe.

CAME aseguró que en el mes analizado se registraron algunas demoras en las entregas de los proveedores y que desde los negocios chicos se hicieron más pedidos de lo habitual pero por montos bajos. A su vez, los proveedores consultados para el informe señalaron que en esas dificultades no hubo especulación, ya que en “en materia de precios febrero tuvo menos incertidumbre que noviembre, diciembre y enero”.

En el análisis por rubro, seis de los siete sectores evaluados tuvieron descensos, en comparación con el mismo período del año anterior. La mayor retracción anual se detectó en Perfumerías (-40,9%) Farmacias (-39%) y Alimentos y Bebidas (-33%). El único segmento con números positivos fue Textil e indumentaria (+3,5%).

- Alimentos y bebidas: Las ventas bajaron 33,3% anual en febrero, a precios constantes y acumulan una caída de 35,2% en los primeros dos meses del año frente al mismo periodo de 2023. En la comparación intermensual, bajaron 7,6%. “Los consumidores buscaron ofertas y productos de segunda y terceras marcas para abaratar el carrito. En los comercios consultados expresaron que, como estrategia para controlar los gastos, se notaron compras con más frecuencia, pero en menores cantidades”, apuntó CAME. El ramo más afectado fue el de las bebidas, con fuertes subas de precios en los últimos meses, donde el consumidor se privó especialmente de gaseosas, jugos y aguas, especialmente en primeras marcas.

- Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: Hubo una disminución del 22,7% anual en febrero, siempre a precios constantes, y suma una baja del 21,6% en el primer bimestre del año frente al mismo periodo de 2023. Sin embargo, en la comparación intermensual las ventas subieron 8,2%. Se vendieron pocos artículos de bazar y muebles, pero reforzó la venta una demanda, dentro de todo movida, en textiles de hogar.

- Calzado y marroquinería: Las ventas se redujeron un 21,4% anual y acumulan un declive del 21,1% en los primeros dos meses del año frente al mismo periodo de 2023. En el contraste contra enero se retrajeron 7,8%. “Se vendió el calzado liviano, de bajos precios, y para el resto de las opciones, la gente estiró los modelos de temporadas anteriores, porque incluso en unidades, el expendio fue muy bajo”, señaló el informe. Sobre la segunda quincena del mes comenzó a moverse el calzado escolar, pero poco. En las tiendas encuestadas, explicó CAME, esperan que en los próximos meses se vayan concretando ventas vinculadas al ciclo escolar que quedaron postergadas.

- Farmacia: Las ventas se desplomaron 39% anual, a precios constantes, y llevan una baja de 42,4% en los primeros dos meses del año, en relación con el mismo periodo de 2023. En el contraste intermensual, descendieron 8,8%. Para algunos empresarios consultados por CAME, “la caída fue inédita porque hacía tiempo que no se daba en esas dimensiones. No hubo faltantes de productos, pero los comercios repusieron lo necesario y eso también limitó el stock”.

- Perfumería: Fue el rubro más afectado de los 7 que analiza el informe. Las ventas de hundieron 40,9% anual en febrero, y acumulan una caída de 36,7% en los primeros dos meses del 2024 frente al mismo bimestre del año pasado. En el balance intermensual, la merma fue de 11,4%. “La mayor parte de las ventas se concentró en productos económicos, pero sobre fin de mes la salida quedó en punto muerto. Hubo más rechazos de tarjetas de lo habitual por falta de fondos, lo que hizo cancelar compras”, señaló CAME.

- Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción: El retroceso fue del 28,2% anual a precios constantes y acumuló una merma del 29,8% en los primeros dos meses frente al mismo bimestre del 2023. En la comparación intermensual, declinaron 9,4%. Por la falta de ventas hubo comercios que dieron vacaciones a su personal y cerraron dos semanas, especialmente en “Materiales para la construcción” que fue donde más se resintió la venta. En “Ferreterías y materiales eléctricos” hubo mucha disparidad entre comercios, los que pudieron mantener los precios “pisados” vendieron más que el resto. De todos modos, solo unos pocos calificaron al mes como bueno.

- Textil e indumentaria: Las ventas subieron 3,5% anual en febrero, a precios constantes y acumulan un incremento de 2,2% en los primeros dos meses del año, contra el mismo bimestre de 2023. Pero en la comparación intermensual bajaron 3,2%. En indumentaria, las tiendas mantuvieron los importes de diciembre y enero, para desprenderse de la mercadería de verano de encima y hacerse de liquidez. Además, hubo negocios donde el turista internacional fue el gran salvador, llevándose varias prendas en una sola compra. Al igual que en el caso del calzado, solamente los que venden ropa escolar “marcaron alguna diferencia frente al resto”.