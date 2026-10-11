Los embargos de ARCA a las empresas crecieron un 52% en un año

Las empresas argentinas, especialmente las pequeñas y medianas, enfrentan un escenario de creciente presión financiera. A las dificultades derivadas de la caída de las ventas y las restricciones para acceder al crédito se sumó un factor que amenaza con profundizar los problemas de liquidez: el aumento de los embargos que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplica sobre las cuentas y los activos de las compañías con deudas fiscales exigibles.

La magnitud del fenómeno quedó reflejada en información oficial obtenida por TN mediante un pedido de acceso a la información pública. Según esos datos, entre enero y agosto de 2026 se trabaron 135.744 medidas de embargo sobre personas jurídicas o sociedades, lo que representa un incremento del 52% respecto del mismo período de 2025.

El crecimiento de estas medidas encendió señales de preocupación en el sector privado, no solo por su cantidad y por los montos involucrados, sino también por la rapidez con la que el organismo recaudador activa los mecanismos judiciales para asegurar el cobro de las deudas. El bloqueo de fondos puede comprometer el funcionamiento cotidiano de una empresa y dificultar el cumplimiento de obligaciones esenciales, como el pago de salarios, cargas sociales y proveedores.

Un crecimiento sostenido de los embargos durante 2026

Las cifras muestran que el incremento no se limitó a una comparación entre períodos anuales, sino que también se manifestó en la evolución mensual. La cantidad de medidas de embargo sobre empresas pasó de 1.051 en enero a 29.561 en agosto, una aceleración que evidencia la dimensión que adquirió el mecanismo durante el transcurso de 2026.

La comparación con los dos años anteriores permite observar una tendencia ascendente. Durante los primeros ocho meses de 2024 se habían registrado 66.994 embargos. En el mismo período de 2025, la cifra aumentó a 89.565 y, entre enero y agosto de este año, alcanzó los 135.744 procedimientos.

La evolución de los registros es la siguiente:

Enero-agosto de 2024: 66.994 embargos.

Enero-agosto de 2025: 89.565 embargos.

Enero-agosto de 2026: 135.744 embargos.

Monto total embargado entre enero y agosto de 2026: $285.391 millones.

Los datos oficiales reflejan así un incremento considerable de las medidas de ejecución fiscal sobre el universo empresarial. El fenómeno adquiere una dimensión particular porque se produce en un contexto en el que numerosas compañías ya enfrentan dificultades para sostener sus operaciones y atender sus compromisos financieros.

La preocupación del sector no se limita a la existencia de deudas tributarias ni a la posibilidad de que el Estado reclame su cobro. El foco está puesto también en el momento en que se activa el procedimiento y en las consecuencias que puede tener sobre empresas que necesitan disponer de sus fondos para continuar trabajando.

Las microempresas concentran más del 80% de las medidas

Uno de los aspectos más relevantes de las estadísticas es la distribución de los embargos según el tamaño de las empresas afectadas. De las más de 135.000 medidas registradas durante los primeros ocho meses de 2026, 113.116 correspondieron a microempresas. Esa cantidad representa más del 80% del total informado.

La incidencia sobre las unidades productivas de menor tamaño constituye uno de los elementos centrales de la preocupación empresarial. Cuando una compañía tiene dificultades financieras, la inmovilización de fondos puede reducir su margen de maniobra para atender los gastos inmediatos y sostener el funcionamiento cotidiano.

La información disponible también indica que esta relación entre el total de embargos y la elevada participación de las microempresas se mantuvo relativamente constante en años anteriores. Por lo tanto, la concentración de las medidas en este segmento no aparece únicamente como una característica de 2026, sino como una tendencia que ya se observaba en períodos previos.

En este escenario, el aumento general de los embargos se combina con una distribución que afecta especialmente a las empresas más pequeñas. La presión sobre ese universo se produce, además, en un contexto marcado por las dificultades para acceder al financiamiento y por la necesidad de administrar recursos limitados para sostener la actividad.

Más embargos que empresas alcanzadas

Las estadísticas también muestran una diferencia importante entre la cantidad de medidas aplicadas y el número de contribuyentes afectados. Aunque durante los primeros ocho meses del año se contabilizaron 135.744 embargos, las empresas alcanzadas fueron alrededor de 42.100.

Esta brecha sugiere que sobre una misma compañía pudo recaer más de una medida. En consecuencia, el número de embargos no equivale necesariamente al número de empresas distintas que atravesaron un procedimiento de este tipo.

La evolución mensual de los contribuyentes afectados también muestra un aumento. En enero se registraron 389 empresas con al menos un embargo, mientras que en agosto la cifra llegó a 8.605.

La diferencia entre ambos indicadores resulta importante para dimensionar el fenómeno: por un lado, se encuentra el total de medidas cautelares trabadas y, por otro, la cantidad de empresas que quedaron alcanzadas por ellas. Los registros disponibles permiten advertir que ambos números evolucionaron durante el año, aunque no en la misma proporción.

En paralelo, una parte de los contribuyentes afectados adoptó medidas para regularizar su situación. Entre enero y agosto de 2026, 30.941 contribuyentes que habían sido alcanzados por un embargo regularizaron sus deudas, ya fuera mediante el ingreso a un plan de facilidades de pago o a través de la cancelación de la obligación que había originado el procedimiento.

Ese dato muestra que, después de la aplicación de las medidas, miles de contribuyentes avanzaron en alternativas para resolver sus compromisos fiscales. La regularización podía concretarse mediante un esquema de pagos o con la cancelación de la deuda correspondiente.

Cómo funciona el mecanismo de ejecución fiscal

Los embargos forman parte de los juicios de ejecución fiscal que inicia ARCA cuando existen deudas exigibles. En ese procedimiento, el organismo puede solicitar a un juez distintas medidas cautelares destinadas a garantizar el cobro de los importes adeudados.

Entre las herramientas disponibles se encuentran el embargo de cuentas bancarias, la afectación de créditos que una empresa tiene pendientes de cobro y la inhibición general de bienes. Se trata de mecanismos que buscan asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales durante el proceso de ejecución.

El tributarista Sebastián Domínguez explicó ante TN cómo se desarrolla el procedimiento y cuáles son las medidas que puede solicitar el Fisco. "El Fisco inicia un juicio de ejecución fiscal, pide a un juez la autorización para trabar medidas cautelares que puede ser un embargo en saldo de cuentas bancarias, embargos de créditos a cobrar o inhibición general de bienes. En general lo primero que hace el fisco es trabar embargos sobre cuentas bancarias", resumió.

De acuerdo con esa explicación, el embargo de cuentas bancarias suele ser la primera herramienta que se aplica dentro de este esquema. Su efecto inmediato puede ser especialmente relevante para las empresas que necesitan utilizar el dinero disponible para cubrir compromisos operativos.

El mecanismo, por lo tanto, no se limita a una anotación administrativa de la deuda. Puede traducirse en una restricción concreta sobre los recursos que la compañía tiene disponibles, con consecuencias sobre su capacidad para realizar pagos y mantener el flujo habitual de su actividad.

La rapidez de los procedimientos, en el centro de las críticas

Aunque la aplicación de embargos forma parte de los mecanismos utilizados históricamente para ejecutar deudas fiscales, el aspecto que genera mayor inquietud entre las empresas es la velocidad con la que se inicia el procedimiento. Según Domínguez, ARCA puede comenzar un juicio de ejecución pocos días después de detectar un saldo adeudado. De acuerdo con su planteo, ese margen puede resultar insuficiente para que una empresa regularice su situación antes de que se disponga una medida que afecte sus fondos.

"Lo que está pasando ahora es que el Fisco a los días ya inicia el juicio de ejecución incluso sin intimar el pago de ese saldo de la declaración jurada y eso termina en embargo", afirmó el tributarista.

Su observación apunta al tiempo que transcurre entre la detección de la deuda y la puesta en marcha de la ejecución. Desde esa perspectiva, una empresa puede encontrarse con sus cuentas embargadas antes de contar con un margen suficiente para resolver el incumplimiento o acordar una alternativa de pago.

Domínguez consideró que debería existir una instancia previa para las compañías que atraviesan dificultades financieras. "Para las empresas que están con problemas, el Fisco debería demorarse un poco más en iniciar los juicios, mandar la intimación como un paso previo a iniciar el juicio", planteó.

La propuesta consiste en incorporar un aviso previo al inicio de la ejecución judicial, de manera que las empresas tengan la posibilidad de atender la deuda antes de que se avance con las medidas cautelares. El planteo no cuestiona únicamente la existencia del mecanismo, sino el momento en que se activa y el margen que queda para evitar el bloqueo de fondos.

El reclamo de la UIA y las cámaras empresariales

La preocupación por la rapidez de los embargos forma parte de los reclamos que distintas cámaras empresariales vienen planteando durante este año. El sector privado advierte sobre el impacto que las ejecuciones pueden tener en compañías que ya enfrentan problemas de liquidez y que necesitan preservar los recursos disponibles para cumplir con sus obligaciones.

En ese marco, la Unión Industrial Argentina (UIA) y otras entidades empresariales reclaman la suspensión durante 180 días de los embargos y las ejecuciones fiscales contra las pymes.

El pedido busca poner el foco en las consecuencias que puede producir la inmovilización de fondos en el funcionamiento de las empresas. Cuando una cuenta bancaria queda bloqueada, una compañía puede encontrar dificultades para pagar salarios, cargas sociales, proveedores y otros compromisos vinculados con su actividad.

La cuestión adquiere especial relevancia para las pequeñas y medianas empresas, que representan el segmento más afectado por las medidas según los datos oficiales difundidos. La cantidad de embargos registrados, el peso de las microempresas dentro del total y el crecimiento de los procedimientos durante 2026 conforman el escenario sobre el que se apoya el reclamo empresarial.