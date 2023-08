Operación con dólares financieros: el blue marca un nuevo récord histórico de $570

El dólar blue sube $10 y marca un récord nominal histórico. El salto en la cotización se da luego de que anoche la Comisión Nacional de Valores (CNV) anunciara nuevas restricciones para la operatoria de los tipos de cambio financieros, con el objetivo de cortar con algunos “rulos” que, según indicaron funcionarios de la entidad, se observaban en el mercado. La noticia profundizó la incertidumbre en la plaza cambiaria, cada vez más presionada por la cercanía de las elecciones primarias.

En este contexto, el tipo de cambio paralelo se negocia a $570 en la City porteña, con una escalada de $10 (2%) frente al cierre anterior. De esta manera, marca un nuevo récord nominal y acumula un avance de $20 en los primeros tres días de agosto (4%).

“Las medidas de ayer no ayudan, porque suman ruido a un mercado tan sensible como el blue. Si bien la CNV no prohibió la operatoria de MEP, a veces el mercado entiende que un mayor cepo puede llegar a trabar las operaciones. También impactan otros factores. Por un lado, el dólar oficial está subiendo por encima de la inflación, algo que antes no sucedía. Por el otro, estamos a diez días de las PASO. Todo ese conjunto de noticias hace que el blue siga la escalada”, dijo el analista financiero Christian Buteler.

Durante las primeras negociaciones del día, los tipos de cambio financieros también cotizan al alza. Esta tendencia suele revertirse con el correr de las horas, cuando aparecen en pantalla las órdenes que ejecuta el Banco Central (BCRA) a través del mercado de bonos, los activos de fondo que utilizan los ahorristas para hacerse de dólares MEP o contado con liquidación (CCL).

Por esa razón, la nueva normativa que anunció ayer la CNV buscó cortar el arbitraje en los diferentes plazos y, de esta manera, que las intervenciones le cuesten menos dólares a los organismos públicos. En resumidas cuentas, los inversores pueden hacerse de bonos en dólares en contado inmediato o en un plazo de 48 horas. En este primer segmento se establecieron las restricciones, para canalizar a los ahorristas por el segundo.

“El Gobierno intenta segmentar, no solo por instrumento, sino también por plazo, ya que la intervención del BCRA en el mercado de los dólares financieros se realiza mayormente en la operatoria de 48 horas. Se estima que la intervención para controlar la brecha cambiaria durante julio superó los US$400 millones”, explicaron desde Cohen Investment.

En ese escenario, el dólar MEP mediante la compra-venta de bonos GD30 aparece en las pantallas del mercado de capitales a $518,99. Es un avance de $6,50 frente ayer (+1,1%), aunque la brecha frente al blue es de $51 (10%). El contado con liqui con GD30 se negocia a $543, una suba diaria de $10 (+1,8%). El CCL con Cedars, donde las intervenciones oficiales no impactan directamente, trepa $9 y se vende a $577,42 (+1,6%).

“El MEP está quedando muy rezagado frente al blue. En algunos momentos hasta lo podés llegar a ver debajo del oficial más impuestos ($504,88), pero la idea del Gobierno es que sea una cotización de referencia y que el resto de los precios no se disparen tanto. Esto cada vez le cuesta más dólares, más bonos, más intervenciones. Por eso la medida de ayer, con el fin de mantener al MEP lo más abajo posible a los efectos de que tenga un impacto positivo dentro de lo que son las diferentes cotizaciones”, agregó Buteler.