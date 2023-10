Para el The New York Times Milei es responsable de que el peso se hunda

El diario estadounidense The New York Times publicó una nota esta martes en la que considera que Javier Milei es responsable de que el peso se hunda, luego de la corrida del dólar blue tras sus dichos sobre que la moneda nacional no vale “ni un excremento”.

El texto “En Argentina, un candidato de extrema derecha asciende y el peso se hunde” escrito por Jack Nicas señala que el libertario “está provocando él solo un choque financiero en una de las mayores economías de América Latina”.

De ese modo, mencionó que el peso “está cayendo en picada por las críticas de Milei”. Y repasó la declaración del economista el lunes: “El peso es la moneda que emite el político argentino y por ende no puede valer ni excremento. Esa basura no sirve ni para abono”.

Luego de hacer un repaso sobre lo sucedido en una economía argentina revolucionada por el candidato presidencial mejor posicionado según las encuestas tras la victoria en las PASO, señaló a Milei como “un economista excéntrico que quiere poner de cabeza el gobierno y el sistema financiero del país”.

“Su ascenso ha dominado la conversación a nivel nacional y ha acelerado la caída del peso”, puntualizó Nicas.

“Milei ha aceptado comparaciones con Donald Trump y Jair Bolsonaro, expresidente de extrema derecha de Brasil, y ha sido noticia por negar el papel del ser humano en el cambio climático, criticar duramente al papa y por sus promesas de prohibir el aborto y legalizar la venta de órganos humanos”, contextualizó.

Y expresó sobre el presente de la Argentina: “El país se encuentra inmerso en una de sus peores crisis financieras en décadas, con una inflación anual que supera ya el 120 por ciento y precios que cambian a la semana, o incluso más rápido, en muchas tiendas y restaurantes”.

“Con los precios tan altos, los argentinos deben viajar con fajos grandes de billetes, que cada día valen menos. El gobierno argentino emitió este año un billete de 2000 pesos, pero ya vale menos de 2 dólares”, siguió.

“Para comprar artículos costosos, como propiedades o automóviles, los argentinos pagan con billetes de 100 dólares estadounidenses. Para conseguir esos billetes, a menudo tienen que comprarlos a cambistas ilegales que ofrecen dólares en el centro de Buenos Aires como si fueran narcotraficantes, porque el gobierno federal, escaso de dólares, ha impuesto límites estrictos a la cantidad de la divisa que la gente puede comprar a la semana”, contextualizó.

Sobre las propuestas de Milei, mencionó: “Si es elegido presidente, es probable que Milei enfrente grandes dificultades para llevar a cabo sus propuestas. Milei ha dicho que probablemente necesitará una inyección de 40.000 millones de dólares para cambiar la moneda oficial de Argentina, aunque no está claro que pueda conseguir tanto dinero. Argentina ya tiene dificultades para pagar su deuda de 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional”.

Para explicar el presente de la Argentina, el NY Time hizo hincapié en que la escalada de precios de los últimos dos años “se deben a factores económicos mundiales, como la pandemia y la guerra en Ucrania, pero en gran según los economistas, se deben a que el gobierno ha gastado más de la cuenta para pagar universidades, salud, energía y transporte público gratuitos o muy subvencionados”.

“Para financiar todo eso, Argentina ha impreso a menudo más pesos”, dijo.

“El resultado ha sido una creciente falta de confianza en la moneda, que ha obligado al gobierno a crear más de una decena de tasas de cambio distintas para el peso, porque su propia tasa de cambio oficial ya no refleja la valoración del mercado” sumó.