Ratifican el fin de la media res, pero admiten que hay demoras para implementar el cuarteo

De cara a la implementación del cuarteo de la carne vacuna a partir del próximo 15 de enero, el vicepresidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Rodolfo Acerbi, señaló que “la media res atrasa medio siglo” y se refirió a la importancia de modernizar el sistema.

No obstante, el funcionario reconoció que aún no se convocó a la mesa técnica para avanzar con la medida y no descartó que eso pueda implicar una nueva postergación de la fecha de instrumentación.

El Gobierno decidió, en abril del 2021, que la salida de carne de los frigoríficos de todo el país hacia comercios minoristas sólo podrían hacerse en unidades resultantes del fraccionamiento de las medias reses en trozos que no pueden superar los 32 kilos.

Su implementación estaba originalmente estipulada para el 1° de enero de este año, pero se postergó para el 1° de noviembre y luego, mediante la resolución 780/2022 del Boletín Oficial, para mediados de enero próximo, atendiendo los pedidos de las provincias para fortalecer su implementación, control y logística, según informaron oficialmente.

Lo cierto es que la medida genera una gran resistencia en parte de la cadena cárnica, como los frigoríficos de consumo interno y los matarifes, que se oponen a su implementación. En cambio, es respaldada por los frigoríficos exportadores y el gremio de trabajadores de la carne.

Mesa técnica demorada

En ese marco, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, llamó a una mesa técnica con funcionarios e integrantes de la cadena cárnica para agilizar su implementación.

“La mesa técnica todavía no ha sido convocada y desconozco si eso va a significar la postergación o no de la fecha de enero, fijada desde el ministerio de Economía”, dijo Acerbi al respecto, en conferencia de prensa, tras una recorrida por el laboratorio nacional del SENASA en la localidad bonaerense de Martínez. Rodolfo Acerbi, vicepresidente de Senasa.

“En esta mesa tiene que primar el sentido común y avanzar en pos de preservar a la gente de la carne del peso, y darle a la cadena la modernización que están pidiendo a gritos”, remarcó el vicepresidente del Senasa.

Asimismo, planteó que “vender medias reses atrasa medio siglo, y es una figura que tiene que desaparecer del comercio de la carne”.

“La carne es un negocio y tiene que preservarse, pero con reglas de juego en pos de la evolución de la cadena alimentaria”, recalcó luego en diálogo con la agencia Télam.

Ventajas del cuarteo

Según la medida, el troceo permite a los abastecedores realizar una mejor asignación de acuerdo a las necesidades de los mercados minoristas y buscar proteger la salud de los trabajadores.

De hecho, la Organización Mundial del Trabajo (OIT) recomendó el troceo para que los trabajadores dejen de cargar sobre sus hombros un peso de hasta 120 kilos.

Acerbi aseguró que “nadie está en contra de que haya mano de obra y demás”, y planteó: “¿Pero a qué costo? ¿Frigoríficos que dicen ser frigoríficos y no tienen frío, que son mataderos donde la carne entra a 39 grados y sale en un camión a 25 con temperaturas ambientales de más de 30?”

“Todos los actores tenemos que sentarnos para preservar el negocio, pero alguno va a tener que hacer un sacrificio y entender que así no se puede continuar”, apeló.

“Los frigoríficos del Senasa son el 75% de la faena y pueden cumplir eso, con lo que habrá que trabajar sobre el 25% restante”, precisó el funcionario.

Sobre eso, se preguntó: “¿Serán los gobernadores o los intendentes a los que les daremos la responsabilidad de que trabajen? ¿Llegaremos a enero?”

En ese sentido, puntualizó: “Falta poco y habrá que tomar una decisión seria y responsable, no solamente por la espalda de los obreros, sino por la inocuidad alimentaria y un cambio de sistema”.

“El Gobierno dio mucho tiempo a la cadena de la carne a modernizarse; y las empresas y grupos líderes en lo alimentario no esperan que el Estado diga cuál es el envase más innovador o el que mejor preserva la calidad de un producto”, advirtió Acerbi.

Al respecto, afirmó que “el que vaya a producir carne, tiene que tener las condiciones para hacerlo y eso tiene un costo y hay que organizarse”.

Por último, opinó que “se va a encontrar la solución porque todos los actores estamos empeñados en ello, un cambio que hace mucho necesitamos”.