Visa y Mastercard suspendieron todas sus operaciones en Rusia

Los ciudadanos extranjeros no podrán usar sus tarjetas Visa y Mastercard para hacer compras ni sacar dinero, mientras que los ciudadanos con tarjetas emitidas en el país, sí podrán comprar dentro de Rusia, pero sus transacciones se harán a través de otras redes.

"Todas las transacciones iniciadas con tarjetas Visa emitidas en Rusia ya no funcionarán fuera del país y las tarjetas Visa emitidas por instituciones financieras fuera de Rusia ya no funcionarán dentro de la Federación Rusa", escribió Visa en un comunicado.

Por su parte, el presidente y director ejecutivo de Visa, Al Kelly, citado en la nota subrayó: "Nos vemos obligados a actuar tras la invasión no provocada de Rusia a Ucrania y los eventos inaceptables de los que hemos sido testigos”, dijo.

La decisión de ambas entidades se produce una semana después de que Estados Unidos y la Unión Europea (UE), junto a otros socios occidentales, acordaron sacar a "determinados" bancos rusos del sistema internacional Swift, lo que acentúa la desconexión rusa del sistema financiero internacional.

El sistema de transacciones Swift es la base del sistema financiero global y lo usan 11.000 bancos en 200 países o territorios para poder hacer transferencias. Ambas instituciones ya anunciaron la semana pasada el bloqueo de las instituciones financieras rusas sancionadas por las autoridades estadounidenses. en represalia por la invasión rusa.

Kelly subrayó que Visa lamenta "el impacto que esto tendrá" en sus colegas, socios, comerciantes y titulares de tarjetas, pero insistió: "Esta guerra y la amenaza constante a la paz y la estabilidad exigen que respondamos de acuerdo con nuestros valores".

Visa precisó que las operaciones se detendrán en los próximos días "una vez completadas" las operaciones en marcha.

Por su parte, Mastercard aseguró en otra nota que "con esta acción, las tarjetas emitidas por bancos rusos ya no serán compatibles con la red Mastercard y cualquier Mastercard emitida fuera del país no funcionará en comercios o cajeros automáticos rusos". La empresa financiera, que ha operado más de 25 años en Rusia, también subraya que no ha tomado "esta medida a la ligera" y destaca que "durante más de una semana, el mundo ha presenciado los impactantes y devastadores acontecimientos como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania".

Según la publicación comercial Nilson Report, citada por el diario The Wall Street Journal, los pagos realizados a través de Visa y Mastercard representaron en 2020 el 74 % del total de este tipo de transacciones.

El Banco estadounidense JPMorgan Chase aseguró ayer que calcula que la economía rusa se contraerá un 7 % en 2022 por la guerra en Ucrania, el doble de lo anticipado hace unos días, como consecuencia de las sanciones impuestas por Occidente contra Moscú y por el éxodo de empresas internacionales del país.