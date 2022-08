A los 84 años, falleció el actor Rodolfo Bebán

El actor Rodolfo Bebán, gran figura de la escena local a raíz de su intensa labor en teatro, cine y televisión, murió a los 84 años, según confirmó la Asociación Argentina de Actores a través de sus redes sociales.

"Con gran dolor despedimos al actor y director Rodolfo Bebán. Su extensa trayectoria artística incluye inolvidables trabajos en cine, teatro y televisión. Afiliado a nuestro sindicato desde 1962. Acompañamos a sus hijos, familiares y seres queridos en este duro momento", señaló la Asociación en un comunicado.

Rodolfo Bebán habría pasado por un cuadro de depresión y poco se sabía de él en el último tiempo. Su última aparición pública fue para Pol-Ka en 2014.

"El galán pasa sus días en el olvido, recordando al actor que fue durante las décadas del 60, 70 y 80", se informó en su momento en el ciclo A la tarde, América Tv.

"Actualmente su estado de salud preocupa a su entorno más íntimo" agrega. "Yo lo llamo y ya no quiere salir, a veces no me contesta los llamados", dice por su parte el actor Jorge Martínez en un video que tiene unos años.