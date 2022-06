Alberto Cormillot le abrió un WhatsApp a su bebé de 9 meses

Consciente de la finitud de la vida y de lo poco tiempo que podrá compartir con su hijo Emilio, quien tiene apenas 9 meses mientras que él ya pasó los 83 años, el doctor Alberto Cormillot tomó la decisión de abrirle un WhatsApp a su bebé y explicó el motivo que lo llevó a hacerlo.

"Le grabo audios todo el tiempo y se los mando a un WhatsApp que él tiene. Es decir, el bebé tiene un número de teléfono con un WhatsApp en el que le grabo audios y le mando videos. Ojo: no lo vivo como un drama sino como parte de la realidad de la vida", contó Alberto en diálogo con Detrás de escena, por AM 540.

Si bien es un tema sensible y triste porque el médico es consciente de que no podrá compartir demasiado tiempo con su hijito, él lo tiene masticado y asimilado y no lo vive con tristeza. "Ya desde antes de tenerlo era consciente de mi edad y de la finitud del tiempo. El chico está ahí y sé que lo voy a acompañar hasta determinado momento. Por eso lo disfruto todos los días al máximo y hago planes más cercanos en el tiempo, no proyecto a largo plazo con él. Me gusta incentivarlo a gatear, por ejemplo", sostuvo.



"Me encargo de disfrutar de mi hijo sin pensar mucho más allá y en lo que inevitablemente vendrá", agregó el profesional de la salud que volvió a la televisión con una columna semanal en el programa Qué mañana, por Canal 9. "Todo el tiempo pienso cuánto más lo podré acompañar a mi hijo. Me gusta verlo, observarlo, jugar con él, descubrirlo, sonreírnos a la distancia y encontrarnos en la mirada por más que haya otra gente alrededor. También le canto canciones de cuando yo era chico y sí, claro que soy consciente de la finitud de la vida", cerró.