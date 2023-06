Alejandro Cipolla confirmó su relación con Morena Rial con un posteo en Instagram: "Te amo, bebé"

Hace un tiempo se instaló la versión de un romance entre Morena Rial y el abogado Alejandro Cipolla. La mediática y su representante legal siempre se mostraron muy cercanos, pero en más de una oportunidad explicaron que su relación no iba más allá de una amistad. Sin embargo, en los últimos días, ambos empezaron a dar señales de que finalmente iniciaron un noviazgo.

Este fin de semana, el letrado blanqueó definitivamente sus sentimientos hacia la hija de Jorge Rial. Después que ella hiciera un posteo con la frase “te amo” y el emoji de un corazón vendado, él republicó ese contenido y lanzó un mensaje que deja en claro que su vínculo excede las cuestiones profesionales. “Yo también bebé, a ver cuando Marcelo Tinelli te convoca para el 'Bailando'”, expuso. Y rápidamente, ella le respondió: “Te amo amor”.

Mientras la pareja expone detalles de su situación sentimental, también afronta un problema inesperado: un conflicto no les permite concretar el viaje que organizaron a Miami. Según lo que informó Yanina Latorre en LAM (América), el impedimento es un problema judicial con su exnovio Facundo Ambrosioni, con quien está en una puja por la tenencia de su hijo Francesco. El ida y vuelta en las redes entre Alejandro Cipolla y Morena Rial. (Foto: Instagram / moreerial)

“Él está preocupado por la salud y la educación del nene, entonces ella tiene miedo de ir a Miami y no ver más al hijo”, expuso la panelista. Además, agregó que More nunca pensó en llevarse de viaje a su hijo porque no quiere interrumpir su escolaridad.

Latorre también reveló que este inconveniente potenció el conflicto entre Morena y su papá. “Ella está enojada porque dice que Rial siempre lo detestó a Facundo y ellos ahora están en buenos términos”, señaló Yanina. Y concluyó: “Ella dice que lo hace para joderla a ella y también Rial está en buenos términos con la mamá de Facundo”.

Morena Rial publicó una foto prohibida que podría arruinarle la vida: el motivo

Morena Rial cometió un desliz que podría dejarla en la ruina. La semana pasada, publicó una foto desde el baño, con la cola al aire y una diminuta bombacha negra que dejó a la vista el emoji de fueguito que se tatuó en uno de los glúteos. Aunque su objetivo era mostrarse sexy, no pensó en que podrían denunciarle la cuenta por compartir contenido explícito y al borde de la censura.

Si esto sucede, la mediática se enfrentará a uno de los dramas más grandes de su vida, ya que actualmente se mantiene con lo que gana por las publicidades que hace en Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores. Sus clientes más fieles son algunos casinos online, una tarotista devota de San La Muerte y una verdulería que la convocó hace poco. Morena Rial publicó una foto de alto voltaje que podría traerle problemas. (Foto: instagram/moreerial)

Morena tiene muchos fans, pero también varios haters que no soportan ver cómo se pasea por la TV defenestrando a Jorge Rial, que la adoptó recién nacida y siempre trató de darle lo mejor. El vínculo se terminó de romper hace poco, cuando él le cortó las tarjetas y dejó de pagarle el alquiler.