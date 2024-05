GH: por una pelea entre los participantes, fanáticos piden que Arturo se vaya de la casa

La casa de Gran Hermano (Telefe) se transformó en un verdadero infierno. En las últimas horas, trascendió una violenta discusión entre Juliana “Furia” Scaglione y Mauro Dalessio que generó un momento realmente tenso dentro de la casa. Ante ese escándalo, los participantes tomaron una decisión: sacar al patio a Arturo, el perro que está bajo su cuidado, y así tratar de que no lo afecten los gritos.

El animal se quedó en el jardín junto a Martín Ku, quien lo acarició y trató de contenerlo. Sin embargo, muchos usuarios en las redes sociales aseguraron que este gesto no fue suficiente para preservar al perrito y reclamaron que la producción del reality tome cartas en el asunto porque no es la primera vez que ocurre un hecho así en el reality. Incluso, el hashtag “Saquen a Arturo” no tardó en volverse tendencia.

Los usuarios estuvieron de acuerdo en que el perrito no debería pasar por una situación tan estresante. Además no es una cuestión menor que el animal viene de atravesar una historia muy traumatizante, ya que sus dueños anteriores lo maltrataban y lo usaban para cazar.

“Saquen a Arturo de ese loquero”, “¿En serio meten a un perro que sufrió maltrato a padecer esto?”, “No me importa ninguno de los que están ahí adentro, sí que lo saquen a Arturo”, “No hay dudas de que sigue siendo un clima estresante para él”, y “Los gritos seguro que le recordaron todo lo que vivió, no están capacitados para cuidarlo”, fueron algunos de los mensajes que coparon Twitter.

Vale recordar que Arturo puede ser adoptado por algunos de los participantes. En ese sentido, Martín Ku fue quien se mostró el más interesado en llevarlo a vivir a su hogar. Igualmente, en todo caso, Santiago del Moro ya adelantó que se lo quedará en caso de que ningún concursante lo adopte.

La violenta situación que presenció Arturo en “Gran Hermano”

Este domingo, Juliana “Furia” Scaglione perdió el control por completo en Gran Hermano (Telefe) y varios usuarios de redes sociales ahora reclaman que la expulsen. La participante empezó a insultar a Mauro, el joven con quien tuvo una relación sentimental dentro de la casa más famosa del país. “Cag... te voy a romper la jeta, te voy a romper la jeta, te voy a romper la jeta”, se la escuchó gritar.

A pesar de que no quedó claro el desencadenante del tenso momento, el motivo sí: la jugadora llegó a la conclusión de que su compañero es un farsante. “Es un actor, metieron a un actor”, exclamó indignada. Luego, empezó a increparlo a los gritos y no escatimó en agravios. Y agregó: “¡Soriente, mentiroso! ¡Mentiroso, actor! ¿Yo soy una mina que no vale la pena? ¡Chau, chau!”.

Mauro, por su parte, mantuvo la calma y, mirando a cámara, dio su punto de vista. “Esto es para que vean todos que la única persona que se peleó con todos acá adentro es ella. Por algo es. Falta el respeto, lo único que quiere es la plata. No tiene seguridad su misma, por eso grita. Si ustedes van a bancar eso, háganlo. Yo prefiero llevarme una persona antes que la plata. Nada más. No digo más nada. Si quieren sacar, sáquenme.”, expuso el joven.

“El que se quedó siempre a comer en la mesa fui yo y la que se peleó con todo el mundo fue ella. O sea, fíjense. Sigue puteando, es algo recurrente acá adentro”, completó el concursante mientras todavía se podían escuchar como Furia lo increpaba.

La violencia escaló a tal punto que un participante dentro de la casa pidió “ayuda” de parte de la producción para lograr contener la situación. Segundos después, Gran Hermano intervino y le pidió a Furia que vaya al confesionario.