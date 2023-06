Alejandro Sanz habló nuevamente de su salud mental y se mostró optimista: "mejorando poco a poco"

Alejandro Sanz preocupó a sus fanáticos a fines de mayo cuando se refirió a su salud mental tras sufrir, según sus propias palabras, un “fuerte brote”. Desde ese mensaje que encendió las alarmas, el cantante español comenzó a mantener actualizados a sus seguidores sobre cómo se encuentra y este lunes se mostró más que optimista.

“Aquí sigo en mi proceso, con mis altibajos pero mejorando poco a poco. Es difícil porque el ruido no te deja ni sufrir tranquilo. Pero os diré algo para que me entendáis: ¿os acordáis de la canción: 'Se vende'? Bueno, pues no vendo. Nos vemos en los escenarios con el alma cargada. Vosotrxs sois mi munición”, expuso en su cuenta de Twitter y recibió el apoyo de distintas figuras.

En las últimas semanas, la vida privada del músico ocupó los titulares de medios de todo el mundo. Lo cierto es que después de que diera a conocer que atraviesa una depresión, comenzaron a circular todo tipo de las especulaciones. El mensaje sobre su salud mental que compartió Alejandro Sanz en sus redes sociales. (Foto: Twitter / alejandrosanz)

Además de ese cuadro, también se conoció que recientemente se separó de Rachel Valdés, su pareja desde 2019. El vínculo entre ellos comenzó poco tiempo después de que Sanz se separara de la madre de sus hijos, Raquel Perera. Si bien se desconocen las razones de la ruptura amorosa, desde el programa español Espejo Público aventuraron una posibilidad. Alejandro Sanz y Rachal Valdés se separaron tras cuatro años de relación. (Foto: Instagram / alesanz - EFE)

El conductor del programa de Antena 3 expresó: “Él no hablará, pero si ella hablara abriría muchos melones. La relación empezó mal porque se solaparon relaciones”. Y completó: “Rachel tiene mucho carácter. No facilitó la relación de Alejandro con Raquel Perera, la madre de sus hijos”.

Alejandro Sanz habló de su vínculo con Rachel Valdés

Recientemente, el músico español utilizó sus redes sociales para negar que la separación sea la razón de su depresión: “Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas”.