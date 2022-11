Alfa fue nominado a dejar la casa por acosar a Coti

Una situación repudiable ocurrió este jueves en la casa de Gran Hermano (Telefe) y la producción decidió no dejarla pasar. La voz de la casa llamó a Alfa y le avisó que iba a sancionarlo porque le hizo un gesto desagradable a Coti. “Mirá, Cotita, mirá. 10 (centímetros) de circunferencia, un desodorante”, le dijo desde la cama haciendo referencia a sus genitales. Por ese motivo, está acusado de acoso y fue nominado a dejar el reality.

“Necesito por favor que me escuches con mucha atención y que me dejes terminar de decir lo que tengo que decirte. Te convoqué para referirme a lo que pasó recientemente con tu compañera Coti. La verdad no voy a permitir de ninguna manera que te expreses en esos términos o mantengas este tipo de conductas en mi casa”, le dijo Big Brother al participante.

Y completó: “Te comunico que el reglamento es muy claro sobre los comportamientos que quebrantan los límites del respeto. Te voy a pedir por favor que reflexiones acerca de lo sucedido y además informarte que se te aplicará una sanción, la cual será comunicada en su debido momento. Muchas gracias”.

Luego, la decisión fue la esperada: Alfa fue directamente a placa a pesar de no haber sido nominado por sus compañeros. Al escuchar esa sanción que lo deja en la cuerda floja, el participante se acercó a Coti para disculparse y aclararle que no había tenido intenciones de “hacerle daño”.

“No te sientas mal porque no tenés la culpa de nada, No quise acosar a nadie, quiero que no te sientas mal porque esto es un juego y no tenés que sentirte culpable. No me debés nada y si tengo que ir a placa, está todo bien”, le dijo.

“Gran Hermano”: el repudiable gesto de Alfa a Coti por el que fue sancionado

Todo ocurrió en una de las habitaciones de la casa de Gran Hermano. Acostado en su cama, Alfa llamó a Coti y empezó a simular que se estaba agarrando el miembro. “Mirá, Cotita, mirá. 10 de circunferencia, un desodorante”, fue la frase que exclamó y generó malestar en su compañera.

Minutos después, en diálogo con Juan y Maxi, Coti relató los pormenores de lo que pasó. “Yo le estaba diciendo basta porque no me estaba gustando. Estaba acostado y me dijo 'me estoy por cambiar, estoy en bolas, tapate los ojos'. Me tapé, él se levantó, se cambió. Después me dice 'no me mires, me estás espiando'. Yo le dije 'che, dejá de joder'”, indicó sobre lo que ocurrió antes de los hechos por los que el participante fue sancionado.