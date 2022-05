Alfredo Casero estalló de furia contra Luis Majul: "Ustedes son cómplices"

En la noche del viernes, Alfredo Casero, conocido opositor al kirchnerismo, se enfureció con el periodista Luis Majul en su programa de televisión que se emite por LN+ y se retiró del estudio a los gritos y amenazando al conductor. "Los periodistas y los políticos se están llevando todo", arrojó.

"Estás molesto conmigo y no me molesta, pero yo se los tengo que decir", comenzó diciendo el actor, que había sido invitado para hablar del discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Chaco y los cruces dentro del Frente de Todos.

Y cuando Majul minimizaba la cuestión, Casero pedía poder continuar hablando, hasta que el periodista lo imitó de manera burlesca en vivo.

De inmediato, Casero golpeó fuerte la mesa y se levantó enojado: "Ustedes son una manga, todos ustedes, todo lo que están haciendo en este país. Lo están haciendo absolutamente sabiéndolo, los periodistas, los políticos, saben lo que están haciendo y se están llevando todo".

"Y no me tomés por pelotudo, porque después te cagás en las patas y empezás a ver Mandelas por todos lados", le dijo a Majul. "Ustedes periodistas que les va bien y lo primero que hacen es ponerse pantalones chupines y ganar plata. La gente está en la calle y siguen viendo si está bien o no está mal que esa persona esté ahí. Ustedes también tendrían que sacar a esa gente de ahí porque los políticos no pueden", añadió a los gritos.

Alfredo Casero amenazó a Luis Majul

En ese momento, Majul intentó agradecerle su presencia y Casero siguió diciendo enojado: "Sí, echame, echame, no hay ningún problema". "Vos te estás yendo solo", indicó Majul y alcanzó a decir: "Che, Alfredo...".

"A mí no me digás, che", le remarcó el actor mientras se iba, sacándose el micrófono. "Yo no te tengo miedo", agregó Majul.

Casero volvió y arrojó: "Mirá, vos que leés a los psicópatas, cuando alguien te dice 'no te tengo miedo' es porque está cagado en las patas. Buscá a Mandela", cerró antes de irse definitivamente.